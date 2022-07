El Jerez Natación Máster, a ponerle la guinda a la mejor temporada de su historia

Con la gasolina justa, con caras importantes ausentes, pero con un gran equipo y mucha ilusión irrumpirá el Jerez Natación Master en Las Palmas de Gran Canaria a partir de este miércoles para participar en el Campeonato de España de verano.

El CN Metropole, en unas históricas instalaciones, será el organizador, junto con la Real Federación Española de Natación, del Nacional de verano de los récords. Y es que los 1.080 participantes suponen el récord de participación en unos nacionales en piscina de 50 metros. Y el Jerez Master no podía fallar a la cita. Eso sí, sin su principal nadadora, Lola Martínez, ausente por motivos laborales, siendo baja de última hora.

Sí estarán por contra Javi Núñez y Ute Hasse, nadadores olímpicos de la entidad, o los contrastados Mario Blázquez, Boris Pallarés, Alba Roldán, Susana Von o Bea Pérez. La escuadra jerezana presenta un muy buen equipo en tierras canarias, a pesar de lo complejo del desplazamiento y lo costoso de la expedición, financiada entre el club y los propios nadadores. Es uno de los desplazamientos más masivos de un club peninsular a tierras canarias para disputar un nacional y, de partida, esto ya es un verdadero éxito en pleno mes de julio.

Récord de participación con 1.080 nadadores en la prueba canaria

Sobre el papel, dominio canario en la participación, con varios clubes importantes entre los 10 con más nadadores, como el propio Metropole, Las Palmas, o Tenerife Master, que ya fue campeón en 2016 y presenta un auténtico equipazo de 83 nadadores con nombres ilustres en el panorama de la natación master española.

Se disputa el calendario completo y de momento el club mantiene los 33 relevos que lanzará, con muchas reservas sobre sus componentes. Iván Franco, Luismi Sánchez y Germán Monreal volverán a dirigir a un equipo que esta temporada ya no tiene mucho más que demostrar. Tras las victorias en los nacionales de piscina corta y aguas abiertas, además del podio en el nacional de fondo, sólo queda realizar un gran papel en tierras canarias, para completar, sin duda, la mejor temporada de la historia del club jerezano, donde, además, a nivel regional se proclamó doble campeón de Andalucía y de Liga.

Clave ha sido, un año más, el acuerdo de colaboración de Jerez Master con el Club Nazaret, que, según el vicepresidente del club, Alejandro Ucha "ha permitido que el equipo llegue en condiciones óptimas, entrenando en unas condiciones excepcionales. Hay sintonía entre ambos clubes y muchos de nuestros deportistas son socios, de ahí que todo fluya. Estamos muy agradecidos".

A nivel deportivo, Iván Franco no oculta que será empresa complicada revalidar el título en tierras canarias: "Se prevé mucha igualdad en la lucha por el título con un gran equipo como es Tenerife. A pesar de que la temporada se está haciendo larga, llegamos muy bien, con un equipo muy conjuntado, y pelearemos hasta el final. Si no hay sorpresas, estaremos en la pomada hasta el último día. Sabíamos que esta temporada sería buena, pero de momento, nuestras expectativas están siendo superadas. Queremos dar otra alegría más a nuestras familias y a la ciudad. No es fácil mantenerse".