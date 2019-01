"Noto las ganas y la ilusión que hay por ascender"

-Su llegada al Jerez Industrial ha sido llegar y besar el santo.

-La verdad es que sí, me está saliendo todo de cara. He encajado bien, los compañeros de lujo, no puedo pedir más; los entrenadores igual, no puedo pedir más. He estado en pocos equipos en los que pueda decir que tanto directiva, entrenadores y jugadores son una piña. Eso es muy difícil de conseguir. Manolo, que es de Arcos como yo y que es amigo de toda la vida, me lo decía, 'vente para acá' que aquí hay un grupo muy bueno. Yo estaba en ese momento en Villamartín y allí también hay un gran grupo, pero ha sido llegar aquí y la verdad es que te cuidan y te hacen sentir bien, es un plus y a mí eso me da mucha confianza. Yo lo que veo es que al que llega se le trata fenomenal, se siente uno importante.

-Cinco goles en cuatro partidos con el Jerez Industrial y sólo uno en Villamartín.

-En realidad fueron tres, no sé por qué la Federación sólo me pone con uno. Pero es que allí no jugaba de delantero, lo hacía más por banda izquierda y más que meterlos, los ponía. Aunque he jugado de delantero, por mis características, por la velocidad que tengo, siempre me han metido en banda, se me da bien porque desbordo mucho y tengo un buen centro con la zurda pese a ser derecho. Paco (Cala) necesitaba a gente arriba, porque todavía no había llegado Corral, me preguntó y le dije que sin problemas podía jugar ahí. En el Arcos ya había jugado de delantero. Y mira, no me está saliendo mal.

-Y dedicó el primer gol a Dani Castro. ¿Por algún motivo?

-Mira. Desde el minuto uno he conectado con él. Y le dediqué el gol porque en ese momento él necesitaba un poco de nosotros. Tiene mi apoyo cien por cien, él sabe lo que hemos estado hablando, es un pedazo de jugador y como persona más todavía.

-Arriba tenéis una dinamita impresionante.

-Sí, y ahora cuando recuperemos a Pascu y Morlán más. Cuando los recuperemos van a aportar muchísimo. Yo estoy deseando de que todo el mundo esté disponible porque todo suma.

"Tenemos muchas ganas de meternos ya entre los cuatro primeros, el equipo se lo merece"

-Se le ve con mucha confianza delante de la portería.

-Llevas razón, la confianza viene por tres aspectos: me encuentro en mi mejor momento físico; los compañeros, que ha sido llegar y me han arropado como al que más; y luego, los entrenadores, tanto Paco Cala como Antonio, que me han dado mucha confianza. Antonio fue quien me vino a buscar. Y yo soy un jugador que si me dan confianza se saca mucho de mí. Han sabido dar en la tecla y sé que puedo aportar bastante.

-¿Se nota el cambio de Villamartín al Jerez Industrial?

-Sí, pero no significa que el Villamartín sea menos, sino que el Jerez Industrial es un club con mucha historia, tiene más repercusión, ha estado en categorías más altas...

-El objetivo de luchar por el ascenso, que es un reto que se ha marcado la directiva estos años atrás, ¿cómo se lo toma el futbolista? ¿Hay más presión?

-Más que presión, yo lo que noto es las ganas y la ilusión de conseguir ese ascenso que todos deseamos. Este año tiene que ser el nuestro. Por lo que he visto, el equipo es de los mejores de la categoría y todos tenemos esa cosa en mente de que vamos a ascender, hay equipo para ello. Lo tenemos que conseguir sí o sí, no es presión es que pasa a ser mi objetivo.

-El míster sí incide mucho en que hay que saber competir con los equipos de la zona media y baja, que parece que es donde tienen el talón de Aquiles y es un aspecto a corregir en esta segunda vuelta.

-Paco hace mucho hincapié en eso cuando nos vamos a enfrentar a un equipo de la zona baja, nos pone en prealerta. Desde que yo he llegado no nos ha pasado eso, pero yo palpo que la gente está más metida, hemos llegado algunos para reforzar el equipo, hay más competitividad y la gente no se relaja. El ambiente que se respira ahora es que cada partido es una final. El míster también prepara muy bien los partidos durante la semana. En Trebujena, lo que entrenamos esa semana fue clave para ganar allí. Ellos jugaron como nos dijo que harían y les hicimos daño como nos dijo que se lo haríamos.

"Creo que tenemos el equipo más completo de la categoría"

-¿Se puede decir que ofensivamente el Jerez Industrial tiene el mejor equipo de la categoría?

-Creo que sí. Hay equipos que tienen a dos o tres jugadores determinantes y que ganan partidos, pero es que yo creo que el Jerez Industrial va sobrado. Si ya había jugadores buenos antes ahora nos sumamos los que hemos llegado; en las bandas está Rober, Javi Falcón... Poquitos equipos tan completos. Paco tiene un problema entre comillas. Pero es que en defensa también tenemos un gran equipo, quitas a uno metes a otro y no se nota; tenemos dos porterazos... Yo creo que tenemos el equipo más completo de la categoría.

-El domingo en Chiclana, partido en la cumbre.

-Es un partido bonito, de los que gustan a todos los futbolistas, de los que no te quieres perder por nada. Tengo muchas ganas de ir allí y de que el equipo dé la cara y nos traigamos los tres puntos.

-Y, sobre todo, ¿meterse de una vez entre los cuatro primeros?

-Eso es. Ya tenemos ganas de meternos ahí. Hay ganas porque nos lo estamos mereciendo desde hace ya varias jornadas. Llevamos una derrota en los últimos 12 partidos, pocos equipos lo pueden decir, pero aún haciéndolo tan bien no terminamos de entrar y ya va siendo hora, tenemos muchas ganas. Por eso, el partido del domingo es tan importante, no nos podemos permitir perder puntos y el pensamiento de todos es ir a ganar en Chiclana, nadie piensa en otra cosa, es clave.