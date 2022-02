Jesús Casas deja de ser segundo de Luis Enrique en la selección española

La Federación Española de Fútbol ha comunicado que el gaditano Jesús Casas deja el cuerpo técnico de la selección española. El entrenador, que recientemente recibió un homenaje del Jerez Industrial, ya no es el segundo de Luis Enrique y ha explicado que "cuando aparecen las dudas, es mejor separar los caminos".

En declaraciones al diario deportivo AS, Casas explica que "le estoy agradecido a Luis porque me ha permitido llegar al fútbol profesional y por todos los años que he estado con él. Las relaciones personales pasan por diferentes momentos, buenos, menos buenos, de más confianza y complicidad, de más y menos dudas... Cuando aparecen las dudas, es mejor separar los caminos".

En su carta de despedida, Casas no mencionaba al seleccionador y afirma que "llevo mucho tiempo con él y le conozco y sé cómo es y precisamente por eso es mejor separar nuestros caminos. De los sitios hay que salir bien y si se estira más la cuerda a lo mejor, por su parte o para la mía, acabamos mal", aunque insistió en que "los ciclos terminan y le estoy muy agradecido".