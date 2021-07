José Antonio Bernal pone fin a 30 años al frente de la Gaditana de Fútbol

José Antonio Bernal ha anunciado en la Asamblea General de la Real Federación Andaluza de Fútbol que se ha celebrado este sábado en Dos Hermanas que pone fin a su mandato al frente de la Gaditana de Fútbol, cargo que ha ostentado ininterrumpidamente durante los últimos 30 años, desde 1991.

El dirigente gaditano, muy emocionado, se ha despedido de los asambleístas y ha recibido la medalla 'a una trayectoria impecable' de manos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien ha tenido palabras muy cariñosas para el veterano regidor del fútbol provincial. Además, Pablo Lozano, máximo responsable de la Andaluza, le entregó la insignia de oro de la RFAF.

Bernal defendió minutos antes una de las propuestas que llevó a cabo la Andaluza y se le notó nervioso en su alocución. Poco después se descubría el porqué: "Me habréis notado un poquito nervioso, pero después de tantos años... aunque ha sido una cosa mía voluntaria porque así lo he creído conveniente. Como he dicho antes, es un día complicado para mí. Muchísimas gracias a todos", se despedía el dirigente gaditano.

José Antonio Bernal "Ha sido una decisión voluntaria porque así lo he creído conveniente, es un día complicado para mí, esta medalla la tengo que dividir entre cuatro"

Sin embargo, hubo todavía lugar para la sorpresa, porque posteriormente subía al estrado de la Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas el presidente de la Española, que anunció que a partir de ahora se instauran dos galardones, uno para los dirigentes que lleven en el cargo entre 10 y 29 años y otro para los que lo superan. "Antonio va a ser la primera persona que va a recibir este galardón de la RFEF. Es un premio que hemos creado para dirigentes federativos que lleven al menos 30 años desarrollando su carrera. Es una medalla en reconocimiento a una trayectoria intachable".

"De Antonio -prosiguió Rubiales- quiero hablar porque es una persona a la que quiero mucho, hay una relación personal con él y con su familia. Siempre me han tratado con mucho cariño y me han abierto las puertas de su casa y siempre va a ser mi amigo, aparte de nuestra relación futbolística. Antonio es una de las personas más especiales que yo he conocido en mi vida, porque aúna características que suelen ser antagónicas. Es una persona muy seria, pero también es un hombre tremendamente divertido y gracioso. Es un hombre que tiene muy claro el orden y el respeto a la jerarquía y eso, que muchas veces acarrea un distanciamiento entre las personas, lo hace de manera muy cercana, es cariñoso; es un hombre muy ordenado y a la vez muy pasional".

Luis Rubiales "Antonio es una persona a la que quiero mucho, él y su familia me abrieron las puertas de su casa. Es un hombre bueno"

"Te hemos medio engañado aunque creo que te lo olías. Es un honor porque además es un reconocimiento no sólo a ti, sino a tu mujer, Isabel, que ha estado a tu lado siempre y sufriendo esas ausencias y esos sinsabores que tienen tener un cargo tan importante en el fútbol de Cádiz, del fútbol andaluz y de España, porque mientras yo sea presidente vas a estar. Para mí, Antonio es un hombre bueno".

Tras recibir la medalla, José Antonio Bernal volvía a tomar la palabra: "Luis, me has rematado. Estoy hoy como un flan y tú lo has rematado. Nada más que tengo palabras de agradecimiento para ti, porque me has demostrado que eres un amigo de verdad. Esta medalla habría que dividirla en cuatro para mis niñas. La menor, Laura, nació y yo ya estaba dentro de la Federación. Entré provisionalmente y la provisionalidad ha durado desde el 91 hasta ahora, aunque yo en 1974 ya estaba en mi club, el CD Olímpico. Ellas son las verdaderas culpables, en el buen sentido de la palabra. Esta medalla es para las tres y ya no hablo más".