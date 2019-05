José Manuel Rodríguez Montero, un jerezano que triunfa en Baréin

El fútbol no tiene fronteras y el preparador físico, recuperador de lesiones y fisioterapeuta jerezano José Manuel Rodríguez Montero lo demuestra. Enamorado de su profesión y del deporte rey, no le importó hacer las maletas y marcharse lejos cuando era muy joven para triunfar y buscar un futuro mejor. En Baréin se ha proclamado campeón de la Federation Cup con el East Riffa, entrenado por Pedro Gómez Carmona, que tiene como segundo al también español Edu Gasol. Se impusieron Al Ahli Manama en la final por 3-1 el pasado mes de enero. Han terminado en un brillante sexto puesto en la Liga y han sido semifinalistas de la Copa de la Liga.

Pero hay más. El mérito radica en que su club, de la 'Premier League' bareiní es uno de los más modestos del país y ha pasado de luchar por la permanencia a hacerlo por conquistar títulos y tutear a las entidades con mayor presupuesto. Al preparador vitoriano le llamaron para implantar su metodología en el club y no ha tardado en tener éxito.

Rodríguez Montero trabajó en la temporada 17/18 en el Almería, Carmona necesitaba un preparador físico y un experto en la readaptación de lesiones, le hablaron de él y le convenció. 'Tres especialistas en uno'. Su trayectoria le avala y él siempre está dispuesto a asumir nuevos retos, aunque no oculta que "me encantaría trabajar en España y si es en mi tierra mucho mejor. Vuelvo cada vez que puedo a Jerez para recargar las pilas y este año me ha dado muchísima pena perderme nuestra Feria. Como nuestras costumbres y nuestra gastronomía no hay nada en el mundo. Es duro trabajar tan lejos pero no queda otra cuando aquí no te llegan buenas oportunidades".

Dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en las escuelas del Real Madrid y Atlético de Madrid y en la entidad colchonera trabajó junto al doctor José María Villalón en el primer equipo. Igualmente, estuvo en la selección española de veteranos.

Antes de cambiar Almería por el país asiático, en la campaña 15/16 ya había estado en Abu Dhabi y su apuesta fue igualmente ganadora. En el Al-Wahda del técnico mexicano Javier Aguirre conquistó la Copa de Emirátos Árabes al derrotar en la final al Al Shabab con mucho sufrimiento (1-0).

El preparador físico jerezano detalla que "nuestra llegada al club iba encaminada a implantar la metodología del fútbol español en aquel país. Hemos cambiado aspectos relacionados con el juego y la preparación de los jugadores y también otros relacionados con organización interna. Todo nos ha ido bien. Comenzamos fuertes y logramos el mejor inicio histórico del campeonato de Liga en Baréin y nos clasificamos para la final de la Copa por segunda vez en los 61 años de vida del East Riffa. Estamos satisfechos con el trabajo".