Juan Cala y Coke Andújar encabezan el proyecto para entrar en el Sanluqueño si el club se convierte en SAD

El presidente del Atlético Sanluqueño, Miguel González, ha comparecido este jueves en rueda de prensa para anunciar que la entidad va a convocar una Asamblea General Extraordinaria para el próximo 26 de marzo en la que los socios deberán decidir si el club se convierte en Sociedad Anónima Deportiva.

El dirigente verdiblanco ha explicado que al club han llegado numerosos proyectos deportivos en las últimas fechas, entre ellos los de Juan Cala, actual jugador del Cádiz, y Coke Andújar, futbolista del Levante, que es por el que se ha decantado la directiva verdiblanca.

González lleva bastante tiempo asegurando que el futuro deportivo del Sanluqueño pasa por la conversión en Sociedad Anónima Deportiva para seguir creciendo "y porque queremos estar en una categoría tan bonita como es la Primera RFEF". "A Juan Cala lo habéis visto por aquí varias veces".

"Si nos mantenemos y no nos convertimos en SAD, el año que viene no podremos competir en Primera RFEF, la Federación ya nos hizo un favor este año, el club no tiene posibilidad de conseguir un aval de 200.000 euros"

Antes de la Asamblea, el club reunirá a sus socios el próximo 4 de marzo en una reunión informativa "para expresar el porqué de la necesidad de la transformación en Sociedad Anónima Deportiva. El capital privado del que se va a disponer será bien invertido en la estructura del club, darle una base económica solvente, darle tranquilidad a nuestros trabajadores. No es que ahora no lo estemos, pero sí es posible que no lo estemos en un presente no muy lejano. Por eso animo a todos los socios a que acudan a esa reunión y que nos pregunten, que para eso estamos".

"El año que viene -continuó- la Federación nos exige 200.000 euros de aval. A nadie se le escapa que este año si no es por un favor que nos hacen no estaríamos compitiendo en Primera RFEF. Nos hacen un favor para poder competir y el favor es uno, no habrá dos. El Sanluqueño no tiene posibilidad de obtener 200.000 euros, nadie te da un aval bancario o un préstamo, no tenemos nada de patrimonio y por lo tanto no tenemos nada que hipotecar. Si mantenemos la categoría y no nos transformamos en SAD no podremos competir en Primera RFEF y no creo que Sanlúcar se merezca eso".

El dirigente verdiblanco entró en algún detalle más del proyecto de Juan Cala y Coke Andújar, "los dos nombres que estoy autorizado a decir y con los que nosotros hemos hablado. Es un proyecto de gente de fútbol, para y por el Sanluqueño, no un proyecto de un fondo de inversión y si no subo si te he visto no me acuerdo. Es el proyecto idóneo e ideal para el Sanluqueño y esta ciudad".