Juanan da un nuevo triunfo al Jerez Industrial

El Jerez Industrial ha sumado la tercera victoria de la temporada, la segunda consecutiva y la primera lejos del Pedro S. Garrido tras derrotar al Chiclana con un tanto del 'pichichi' industrialista Juanan en la segunda mitad. Los de Javi Rivas, muy superiores en los primeros cuarenta y cinco minutos, fallaron un penalti y acabaron el partido con diez por una inexplicable roja directa a Cunete.

El técnico portuense del Jerez Industrial apostó por Moi como lateral derecho en lugar del sancionado Velázquez mientras que López repitió por segunda semana consecutiva junto a Juli Pendín en el centro de la zaga. El cuadro de Javi Rivas controló el juego en la primera mitad y tuvo ocasiones de sobra para marcharse al descanso con ventaja. Víctor tuvo la primera tras recibir de Juanjo Ruiz, pero Navas desbarató la clara oportunidad para los industrialistas. El delantero azulino también la tuvo a los doce minutos, pero su lanzamiento se marchaba por encima del larguero.

Dominaban sin oposición los jerezanos. Juanjo y Kevin controlaban el centro del campo, Víctor entraba por la banda derecha con peligro y arriba tanto Juanan como Juanjo Ruiz tenían mucha movilidad tratando de sacar a los centrales de su posición. Víctor tuvo otra ocasión antes de la media hora, pero su disparo no encontraba la portería de Navas.

Y a la media hora, los de Javi Rivas pudieron abrir el marcador gracias a un penalti cometido por Migue sobre Juanan. El atacante, en un palmo de terreno, se marchó de los dos centrales con un detalle de calidad y era derribado por el defensa cuando se quedaba solo ante Navas. Incomprensiblemente, la acción no acarreó tarjeta para el central. Caballero tomó el balón, pero lanzó muy mal, al centro y por bajo, permitiendo que Navas despejara con los pies.

El Chiclana dio un pasito adelante en el último cuarto de hora, pero no llegó a inquietar la meta de Zarzuela ante un Jerez Industrial muy bien plantado sobre el terreno de juego.

Sin embargo, el partido cambió de decoración en la segunda mitad y nada más comenzar, Zarzuela salvaba bajo palos un remate a quemarropa de Pablo. Los locales equilibraron el juego mientras los industrialistas comenzaban a tener problemas en la salida de balón y apenas les duraba la pelota en su poder.

No obstante, el Chiclana no tradujo su dominio y empuje en ocasiones y fueron los jerezanos los que por fin lograban adelantarse en el marcador mediada la segunda parte. Juanjo peleó un balón en la medular, Caballero filtró un pase medido a Juanan, que entraba por la izquierda solo, y el punta elevaba el balón por encima de Navas para firmar el único tanto del partido y el cuarto en su cuenta particular.

Los locales fueron un quiero y no puedo a partir de entonces, aunque Agustín tuvo una buena oportunidad que malogró lanzando a las manos de Zarzuela. Respondió el Jerez Industrial con una ocasión de Cunete, pero absolutamente solo fallaba ante Navas.

En los minutos finales, hubo tiempo para el debut de Carlos Calvo, aunque entró poco en juego, y el Jerez Industrial supo parar el partido en un ejercicio de oficio. Cunete era expulsado en el tramo final con roja directa y aunque el Chiclana achuchó no tuvo ocasiones claras para empatar.