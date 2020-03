Juanjo Durán pide a la afición del Industrial apoyo contra el Puerto Real

Juanjo Durán, entrenador del Jerez Industrial, dio por bueno sumar en El Torno aunque subrayó que su equipo mereció la victoria en el derbi, donde vio un penalti a Barrera muy claro. Ahora, el técnico jerezano ya piensa en el próximo partido en La Juventud, donde los blanquiazules recuperarán la primera plaza de vencer al Puerto Real, actual líder.

-El Industrial ha sumado un empate valioso en un partido complicado en El Torno...

-Sí, sabíamos que era un partido difícil en un campo difícil y que teníamos que sumar porque la semana que viene llega un partido importante en el que tenemos la disputa del primer puesto en juego y ha sido un punto, un punto importante en un campo complicado ante un rival que sabía que tenía opciones de engancharse en la pelea por el cuarto puesto para el play off de ascenso, y la verdad es que creo que hemos merecido ganar, ha habido jugadas dudosas que el árbitro no ha pitado. Para mí el penalti a Barrera no es dudoso, es un penalti claro que no lo pita porque no lo quiere pitar tanto el árbitro como el linier. Pero el trabajo ha sido bueno, un punto bueno y a intentar hacerlo bueno la semana que viene con la victoria.

-Pese a las bajas, el equipo ha hecho un partido serio y ha tenido ocasiones...

-Como siempre decimos, tenemos una plantilla con la que estamos muy contentos, una plantilla de 25 jugadores en la que todos son importantes como han demostrado aquí con las bajas que teníamos. Además del penalti hemos tenido ocasiones como la de Yuni, que también ha sido bastante clara. Nos podíamos haber llevado los tres puntos, lástima que solo ha sido uno.

-Ahora ya a pensar en el Puerto Real y en el liderato...

-Lo más importante es recuperar a la gente, que esté otra vez la plantilla al completo, que haya competitividad entre ellos por un puesto y ahora más que nunca tenemos el domingo un partido importante donde le pedimos apoyo a la afición y que la afición arrope más que nunca al equipo porque nos hace falta. Hemos venido a campos como el de El Torno donde la gente aprieta y hace más difícil aún el partido y ahora le pedimos a nuestra afición que dé un paso hacia delante y que el domingo asista a La Juventud con ganas de animar y con ganas de apoyar a su equipo.