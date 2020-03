Juanjo Durán, entrenador del Jerez Industrial, subrayó que a su equipo solo le faltó acertar en alguna de las oportunidades creadas ante el Puerto Real para haberse llevado los tres puntos en litigio.

-¿Qué valoración hace del partido?

-Como se preveía, ha sido un partido bastante igualado. Creo que hemos hecho un buen partido, el equipo ha estado bastante bien, a mi parecer lo único que nos ha faltado ha sido el gol. En la segunda parte ellos ni siquiera han tirado a portería, nos hemos pasado toda la segunda parte jugando en su campo, la primera mitad a lo mejor ha sido un poco más igualada pero solo les recuerdo un tiro a portería en los primeros minutos y quitando el balón parado y los saques de banda, que tiene gente muy alta, creo que hemos sido superiores a ellos y lo que nos ha faltado es el gol para dejar los tres puntos en casa.

-El equipo se fajó de principio a fin...

-Nada que reprocharle, la mala suerte de no haber metido un gol pero no creo que haya sido por no tener ocasiones porque la verdad es que hemos generado y hemos tenido bastantes ocasiones de gol. El equipo ha tenido criterio a la hora de tener el balón y contento con el equipo, a seguir trabajando que quedan nueve jornadas y queda mucho por disputar todavía.

-La pena es no haber culminado alguna de las llegadas, sobre todo en la segunda mitad...

-Como digo, para mí lo único que le ha faltado al equipo ha sido el gol porque ha tenido actitud, ha tenido intensidad, con el balón ha tenido criterio, ha metido al Puerto Real todo el segundo tiempo en su campo. A mi parecer, daba la sensación de que a ellos les valía el empate, en los últimos cinco minutos se han dedicado a tocar el balón atrás, nosotros hemos querido ir a buscarlos pero la verdad es que es un equipo que tiene mucha calidad y que cuando tiene el balón es difícil quitárselo.

-Cuando no se puede ganar, lo importante es no perder...

-Teníamos claro eso, que si no se podía ganar había que puntuar, que la distancia siguiera a tres puntos, que es una distancia de un partido, y la verdad es que, como siempre hemos hablado, el objetivo es meternos en play off de ascenso, estamos cada vez más cerquita de que sea matemáticamente y una vez que llegue el momento indicado habrá que jugársela y lo que hayas hecho atrás tampoco ya te sirve de mucho cuando tienes que jugarte un play off de ascenso.

-¿El equipo acusa que hay jugadores que no acaban de coger la forma idónea por las lesiones?

-Como venimos diciendo semanas atrás, lo importante es lo que teníamos hace un mes o mes y medio, recuperar a todos, que haya competitividad por ganarse un puesto y eso te ayuda a que el nivel del equipo suba y para eso hace falta recuperar a futbolistas importantes, estamos en ello y esperemos que pronto tengamos la plantilla casi entera disponible.

-Ahora toca visitar al Tarifa...

-Seguro que va a ser un partido difícil, el campo de Tarifa es un campo bastante complicado pero ya de aquí al final son nueve finales lo que nos queda, y así tenemos que ir a este partido, demostrar que el equipo quiere ganar en todos los campos, como ha hecho con el Puerto Real. Si después se da la victoria, bien; si se da un empate, bien también, pero como digo, al equipo no se le puede reprochar nada y contento, la pena que nos faltó el gol.