Juanjo Ruiz se sube al barco de Javi Rivas en el Jerez Industrial

Juan José Ruiz Navas 'Juanjo' es ya nuevo futbolista del Jerez Industrial. El club de la copa y la venencia sigue trabajando a destajo para planificar una plantilla acorde a la nueva categoría en División de Honor y ahora le ha tocado el turno al delantero centro arcense, uno de los futbolistas más seguidos por los clubes de la provincia y que se ha comprometido con el club industrialista.

Juanjo procede del Xerez DFC, donde la pasada temporada cuajó un gran año, anotando cinco goles y aportando mucho en el juego del equipo de Francis Pérez Malia. Al filial del XDFC llegó después de una gran campaña anterior en el Ubrique, donde se destapó como goleador (10 tantos) y realizando una gran fase final de ascenso en Arcos, donde el equipo serrano estuvo a punto de eliminar en semifinales al Puerto Real, club que acabaría ascendiendo. Su actuación no pasó desapercibida para los ojeadores del XDFC, que acometieron su fichaje.

Formado entre las canteras del Arcos, Sanluqueño y Cádiz, Juanjo llega ahora al equipo de Javi Rivas, siendo el quinto fichaje de los blanquiazules tras los refuerzos ya anunciados de David Velázquez, Quintero, Pulido y Morlán.

El arcense está "muy contento de poder firmar en un club histórico como es el Jerez Industrial. Espero que este año se cumplan todos los objetivos que nos marquemos y seguro que vamos a hacer una buena temporada. Tenemos un gran equipo. Aunque no lo conozco mucho aún, el míster me ha transmitido mucha confianza y por lo que me cuentan es un gran entrenador, voy a aprender mucho de él".