Juanjo Durán se despide este viernes de la plantilla del Jerez Industrial, club al que ha entrenado la última temporada y media y que deja en la primera posición del subgrupo 2 de la Primera Andaluza. El técnico anunciaba en una red social su dimisión y reconoce que "no tengo la misma ilusión y hasta me costaba ya ir a entrenar".

El ya exentrenador industrialista apunta que los incidentes del partido contra el Trebujena fueron "la gota que ha rebosado el vaso", pero que era una decisión que ya venía meditando "poquito a poco, se han ido acumulando cosas: el 'play-off' de ascenso del año pasado, los dos confinamientos, jugar domingos y miércoles, la presión de tener que ganar sí o sí... Hemos llegado a un punto en el que no estamos disfrutando, no nos sentimos con esa ilusión que teníamos al principio y creemos que tenemos que ser honrados con el club y con la plantilla. Para no estar al doscientos por cien y cuando ya te cuesta trabajo hasta ir a entrenar, pues evidentemente preferimos dar el paso al lado. Lo estaba meditando desde hace tiempo y ha sido el desgaste de la situación tan difícil que estamos viviendo. Ha llegado un momento que no he podido más y necesito desconectar. Ahora mismo no me veo ni con ilusión ni con ganas de seguir hacia adelante y no le puedo fallar ni a la directiva ni a los jugadores".

El técnico comunicó personalmente su decisión al presidente y luego al resto de la directiva: "No se lo esperaban porque nunca habíamos dado la sensación de dimitir, aunque ya lo lleváramos meditando. Después del partido lo hablé con el Portela y Oli y cuando llegué a casa más en frío vi que era el momento. Hemos recibido muchísimo cariño por parte de la directiva y los jugadores, que no quieren que nos vayamos. Estoy orgulloso porque he visto que el grupo está con nosotros a muerte, se ha formado una gran familia. Pero necesitamos desconectar”.

En esta temporada y media, un 'play-off' de ascenso, récord de puntos en una vuelta y de victorias consecutivas: "Me voy contento, hemos estado 40 partidos y sólo se han perdido cinco. Deportivamente se ha hecho un trabajo muy difícil de igualar. Y también me llevo el cariño de todos, de la plantilla y de la directiva”.