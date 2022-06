José Antonio Luna sale adelante tras 23 días en la UCI: "Me iba, pero he logrado salir"

Grata noticia para el fútbol jerezano. José Antonio Luna ha ganado el partido de su vida. El técnico se está recuperando poco a poco de la caída fortuita que sufrió hace unas semanas en un párking del centro de la ciudad que le produjo una fractura en la base del cráneo y por la que tuvo que ser ingresado en la UCI del Hospital de Cádiz, donde ha permanecido durante 23 días.

Luna tuvo una caída en un parking del centro de la ciudad la madrugada del 1 de mayo con la mala fortuna de que se golpeó fuertemente en la cabeza, lo que le hizo perder la consciencia. Tras ser asistido por los servicios médicos, fue trasladado al Hospital de Jerez y seguidamente al de Cádiz porque su estado era muy grave, estando varios días en coma inducido. Gracias a los médicos, a su fuerza de voluntad y al apoyo de familia y amigos, José Antonio Luna está saliendo adelante.

De hecho, el entrenador jerezano ya se encuentra en el Hospital de Jerez, donde sigue con su recuperación. "He estado en una situación bastante jodida, lo he pasado bastante mal, pero he logrado salir", confiesa emocionado el extécnico de Xerez CD B y Jerez Industrial. "He estado 23 días luchando por la vida en la UCI de Cádiz. Estoy muy agradecido a los médicos de aquí, que dieron con la clave de la medicación para poder sacarme. Mi familia ha estado allí todos los días y mi madre se agarró a mí cinco o seis días porque me iba".

El técnico lleva ya varios días en el Hospital de Jerez, donde prosigue con su recuperación: "He cogido una infección que me están tratando aquí en el Hospital, pero estoy ya bastante bien, ha pasado lo peor y ahora me queda un camino por recorrer".

Luna agradece "los miles de mensajes" que me están llegando de gente del fútbol y del deporte en general. "Estoy teniendo un apoyo que es bestial y gente del Ayuntamiento" que se ha interesado en él. "Eso es con lo que me quedo, algo habré hecho bien para que la gente me apoye de esta manera".

José Antonio Luna ya prepara incluso una nueva edición del Campus de la Asociación Deportiva Milenium Sport que organiza todas las temporadas y que no piensa suspender: "Han intentado manipular diciendo que no se hace, pero lo vamos a hacer. Lo hemos pasado del 27 de junio al 4 de julio. Me he sentido superapoyado por los padres y por los amigos y el día 4 si Dios quiere me pongo manos a la obra porque es una cosa que me fuerzas".