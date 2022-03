Mal partido del Guadalcacín FSF y abultada derrota

El Guadalcacín FSF perdió ante el Desguaces París La Algaida por un contundente 0-4 que fue reflejo de lo que ocurrió en el Pabellón Municipal de la localidad jerezana. Las murcianas fueron muy superiores a un Guada cuya imagen tuvo poco que ver con la mostrada siete días antes frente al líder, no realizó un buen encuentro y sufrió una goleada dolorosa aunque no hace peligrar el objetivo del equipo, que no es otro que el de la permanencia en la categoría.

Pese a lo contundente del marcador, las locales aguantaron el tipo en la primera mitad hasta que a falta de dos minutos para el descanso Cristina abría el marcador estableciendo el 0-1. Acto seguido, al Guada le caía el segundo, obra de Nerea Rex, resultado de 0-2 con el que se llegó al descanso.

En la reanudación, las jerezanas trataron de hacer un gol que metiera al equipo en el partido, pero no terminó de llegar y a ocho del final llegaba la sentencia con el tanto de Julia. Un minuto más tarde, Paula establecía el definitivo 0-4.

Andrés Sánchez, técnico del Guadalcacín FSF, resumía así el partido: "Jugamos muy mal, el rival nos pasó por encima, nos ganó con suficiencia y relativa facilidad". El entrenador no ponía paños calientes a la derrota, aunque señalaba que "tenemos un equipo joven, con jugadoras de 17 o 18 años que vienen de jugar en Provincial y que se tienen que adaptar a la Segunda División".

"Cometemos errores -continúa- que te penalizan mucho, pero es el peaje que tenemos que pagar. No somos un club económicamente fuerte, ya no tenemos esas jugadoras que te podían decidir un partido por su calidad y estamos donde debemos estar, la experiencia es un grado y tenemos que seguir creciendo. A esto le sumamos que hay jugadoras del cinco inicial lesionadas. No es poner excusas, sino explicar nuestra realidad".