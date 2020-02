El Marbella de Esteban Granero pone a prueba al Sanluqueño

Partido de aúpa el que le espera al Atlético Sanluqueño este domingo (17:30 horas) en El Palmar. Los de Abel Gómez reciben al líder del Grupo IV, un Marbella que suma 47 puntos, que sólo ha perdido un partido esta temporada y que en el mercado de invierno dio el bombazo fichando al 'Pirata' Esteban Granero, que dejó el Espanyol y Primera División para recalar "por amistad" en el club marbellí.

Los verdiblancos afrontan el choque después de sufrir dos derrotas consecutivas a domicilio contra Cartagena y Balompédica Linense que cortaron la buena racha de seis encuentros seguidos puntuando. Un pequeño bajón en cuanto a resultados -no así en el juego- aunque la distancia con el descenso se mantiene en los 7 puntos, aunque se ha visto recortada a los 5 con el puesto de promoción de descenso que ocupa el Talavera.

El mero hecho de que visite el líder El Palmar ya debe ser suficiente tirón para que la afición acuda este domingo al campo sanluqueño para animar a sus jugadores, que necesitan ese estímulo tras estas dos derrotas seguidas y recuperar la senda de los puntos y, por qué no, de las victorias, ya que los de Abel acumulan cuatro jornadas sin vencer. No parece el Marbella el mejor para romper esa racha... aunque torres más altas han caído.

En el aspecto deportivo, Abel Gómez tiene las bajas de Edu Oriol y Álex Geijo y entre algodones toda la semana han estado Álex Cruz y Mario Abenza. Es alta tras cumplir un partido de sanción Antonio Jesús.

Pese a la derrota en La Línea, al técnico sevillano no le disgustó su equipo: "El partido se resolvió por un mínimo detalle. Ellos marcaron en la única clara que tuvieron y nosotros no fuimos capaces. El equipo con balón estuvo bastante bien y nos faltó tomar mejores decisiones en el último tramo del campo".

Abel apunta que "siempre que pierdes un partido, la semana es complicada, pero la gente ha trabajado bien y con intensidad", preparando el partido contra el líder. "No vamos a descubrir al Marbella, va líder, sólo ha perdido un partido y tiene una plantilla impresionante, con jugadores muy importantes en cada línea, un auténtico equipazo. Tendremos que hacer las cosas muy bien tanto en defensa como en ataque".

El técnico considera que "venga quien venga al Palmar tiene que sufrir aquí y en ese sentido me preocupa más mi equipo, cómo seamos capaces de entrar. Está claro que ante un equipo con tantos jugadores importantes te preocupan todos, pero me quiero centrar más en mi equipo y en cómo afrontamos el partido. Ellos tienen jugadores determinantes, cualquiera puede decidir y deberemos estar concentrados los noventa y tantos minutos de partido y no cometer errores".