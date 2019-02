"Estoy en el mejor equipo para ganar"

Marcos Ramírez salió ayer del box del Leopard Racing con una sonrisa de oreja a oreja después de una última sesión de entrenamientos muy satisfactoria para sus intereses. Tras un primer día algo decepcionante, marcando tiempos elevados y no encontrándose a gusto con la moto, la jornada del jueves fue de menos a más, terminando con el quinto mejor tiempo del día y tercero si sólo se tiene en cuenta la última tanda.

–Marcos, se le ve contento. ¿Sensaciones tras este segundo día de entrenamientos?

–A ver. Tuvimos unos test en Valencia y nos fuimos muy muy contentos de allí y con buenas sensaciones para afrontar este primer test oficial en Jerez. Sin embargo, llegamos aquí y el primer día, bastante malo; después de que en Valencia la moto fuera tan bien, llegamos aquí y está un poco loca, rodando muy lento y sufriendo mucho, pero hoy -ayer para el lector- en la última tanda hemos encontrado una puesta a punto con la que la moto ha dado un cambio importante. Hemos acabado tercero en la última sesión, quinto del día y supercontento de cómo han ido las cosas.

"Supercontento por cómo han ido las cosas, ahora intentaré centrarme un poco más en el ritmo"

–Ha logrado sacar el mejor rendimiento al final a pesar de que las condiciones no eran las mejores.

–La pista estaba complicada por el fuerte viento, las condiciones eran malísimas. Intentaré aprovechar mañana -por hoy- la primera tanda para intentar hacer un buen tiempo y luego centrarnos más en el ritmo, aunque pinta que también hará viento.

–Y tras el día malo del miércoles, ¿lo de este jueves es un subidón?

–Hombre, pues sí, porque estábamos un poco perdidos. Hemos dado con la tecla, pero esto no quiere decir que la moto vaya perfecta, ya hemos encontrado un camino y ahora hay que seguir por él. No quiero especificar mucho, pero la moto iba mal, se me movía mucho de la parte delantera y lo hemos casi solucionado.

–Supongo que la idea es llegar al test de Catar con la mayor información posible.

–Exacto, la idea es llegar allí con los máximos datos posibles y una buena base, con la mejor puesta a punto posible. Nos queda un día y tenemos que aprovecharlo al máximo.

"La Honda siempre ha tenido mejor chasis, pero también tiene un motor que corre"

–Ha pasado de KTM a Honda. ¿Cuáles son las metas y si cree que Leopard es el equipo indicado para alcanzarlas?

–Estoy en el mejor equipo, seguro. A eso te respondo con un sí rotundo. En cuanto al objetivo, el que quiere todo el mundo: ganar. Yo quiero ganar y vamos a intentar luchar por el campeonato. Hay que salir de aquí de los primeros, con una buena confianza con la moto y sobre todo con un buen ritmo. A apretar un poquito más.

–¿Qué tal el paso a Honda? ¿En qué se diferencia de la KTM?

–Es una moto que me da bastante confianza. No tiene nada que ver con la KTM. No sabría decirte detalles porque es un todo. La Honda siempre ha tenido mejor chasis, pero también tiene un motor que corre. La moto va bien, sólo hay que ajustarla.

–¿De qué le ha valido la experiencia del año pasado?

–Fue un año bastante malo. Soy exigente y sé que siempre se puede mejorar en cualquier aspecto. Pero tampoco fue un año para olvidar, fui décimo en el campeonato del mundo, que se dice pronto. Entonces, acabar décimo... no sé, soy ambicioso y quiero hacerlo lo mejor posible. Yo creo que este año sí voy a estar en la pelea por las victorias, al menos lo voy a intentar.

"Tengo muy buenos recuerdos de Sergio (Pastrana), fue técnico mío un año y le tengo mucho cariño a la familia, su pérdida ha sido un duro golpe"

–Veo que lleva en el mono el número 57 en recuerdo a Sergio Pastrana (piloto de Villamartín fallecido hace unos meses).

–Sí. Le tengo mucho cariño tanto a su familia como a él y ha sido una pena su pérdida. Espero que me ayude desde arriba a conseguir mis objetivos y es una forma de que no se le olvide. Tengo muy buenos recuerdos con él, fue piloto y además técnico mío un año, era una persona con la que hablaba mucho y fue un duro golpe su pérdida y aquí estamos para recordarlo.

–Romano Fenati vuelve a Moto3 tras su paso por Moto2 y su expulsión tras tocarle la maneta del freno a Stefano Manzi en plena carrera. ¿Cómo lo ven en el paddock? ¿Todos merecemos una segunda oportunidad?

–Será un rival más. Él lleva más de dos oportunidades pero... no sé... los pilotos tampoco deberíamos opinar de esto porque a lo mejor lo criticas, hablas mal de lo que ha hecho y si en un futuro haces algo parecido te tienes que tragar tus palabras. Son chispazos que te dan en la cabeza.

–Para ir terminando, ¿qué le parece el nuevo reasfaltado del Circuito?

–A ver, los neumáticos se gastan muy rápido y la curva 8 (Aspar) tiene bastantes baches y antes no los tenía, pero bueno muchos otros circuitos tienen baches. Por lo demás, está bastante bien.