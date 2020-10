Mario Mena, la promesa de la velocidad que cambió la raqueta por el tartán

Mario Mena (15/04/2003, Jerez) se ha convertido en una promesa de la velocidad española en muy poco tiempo. El joven deportista, que compite con el Go Fit Athletics madrileño, está realizando un gran 2020 y causa sensación en todas las competiciones en las que participa con sólo 17 años.

El próximo 31 de octubre cerrará la temporada en el Campeonato de España de Clubes sub-20 en Cartagena (Murcia), participando en los 200 metros lisos y en el relevo 4x100.

Lleva el deporte en las venas y desde muy pequeño ha practicado desde equitación hasta tenis, su pasión. Cada tarde intentaba no perderse ninguna clase en el Club Nazaret pero le restaba tiempo a sus estudios y sus padres le recomendaron que se decantara por una modalidad que pudiese practicar "cerca de mi casa".

Recuerda que "comencé a hacer atletismo porque vivo cerca de Chapín. Con 13 años, empecé a correr en el Maratón Jerez y luego me pasé al Atletismo Xerez CD y hacía fondo, salto, un poco de todo".

Allí apareció la figura de su primer entrenador, Alberto Pérez Cantero, que apreció en él cualidades para la velocidad. "Las cosas me iban bien, gané el Campeonato de España sub-18 en 100 metros con mi mejor marca, 10:81, y también participé con la selección española sub-18 en la Copa Ibérica".

Confinamiento "Perdí bastante la motivación pero cambié de entrenador y Alberto Romero me ha puesto como una moto"

Pero, durante el confinamiento lo pasó mal, como la mayor parte de los jóvenes: "Perdí motivación, no tenía ganas de entrenar como antes y cambié de entrenador. Empecé a competir con el Go Fit y a trabajar con Alberto Romero".

Y su nuevo preparador le ha cambiado "mi forma de ver las cosas. En unos meses me puso como una moto. No tenía pensado correr pero participé en el Andaluz sub-23. Acudía con la décima mejor marca y terminé tercero. Eso me animó y, a partir de ahí, he ido mejorando, la evolución ha sido importante".

Su mejoría la confirman sus títulos, campeón de Andalucía sub-23 en 100 metros, oro con Andalucía en el Campeonato de España de Federaciones Autónomas sub-18, campeón de España sub-18 en 200 metros y subcampeón en 100.

Ahora, quiere más: "El próximo fin de semana ya termina la temporada y mi equipo me ha llamado para que corra en el Campeonato de España sub-20 en 200 metros y haga el relevo 4x100. Estoy muy ilusionado y tengo ganas de hacer las cosas bien. Pelearé por hacer podio. Además, luego llegan las vacaciones y podré descansar".

Objetivo "Mi referente es Bruno Hortelano y mi gran sueño, llegar a participar en un Mundial y en unos Juegos Olímpicos"

Cursa Segundo de Bachillerato y aspira a "hacer alguna carrera relacionada con el deporte. El próximo año, si mantengo el nivel, podría aspirar a una beca para estudiar en Madrid”.

Valora mucho el esfuerzo de todos los atletas porque sabe lo mucho que cuesta "ganar, pero mi referente es Bruno Hortelano. Su espíritu de superación es tremendo y también su fortaleza mental. Pese a todos los problemas que ha tenido con las lesiones y con el accidente de tráfico se ha superado y ha vuelto a competir y a ganar".

Tiene talento, una excelente condición física y mentalidad ganadora. Por eso, el joven velocista jerezano sueña con "llegar a participar en un Mundial o en unos Juegos Olímpicos, es lo máximo. Tengo que ir paso a paso. Sé que es muy complicado pero quiero pelear por mis sueños".