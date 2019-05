–Por fin acabó una temporada que se ha hecho larguísima...

–Sí, ahora a descansar. La verdad es que ha sido una temporada dura y complicada en todos los aspectos, pero como he dicho en otras ocasiones, sirve para madurar, para aprender cosas y no solo yo: para los chavales, que han aguantado el tirón durante toda la temporada; al final, no solo para el cuerpo técnico sino para los futbolistas. Todos hemos sufrido bastante, mucho más de la cuenta. Nos hubiera gustado llegar a las últimas jornadas con opciones de salvar la categoría pero visto lo visto, era muy complicado porque ha habido mucha diferencia del Guadalcacín al resto de equipos.

–Una pena acabar con derrota porque el Guadalcacín no fue inferior al Écija...

–Sí, el equipo ha tenido ocasiones. En eso no podemos reprocharle nada a los jugadores: el trabajo, el compromiso, las ganas... De nuevo demasiado castigo también pero el Écija se la estaba jugando. Hemos intentado competir hasta el último minuto y así ha sido.

–¿Con qué se queda Jesús Mendoza de la temporada?

–Con muchas cosas. Una de ellas es el compromiso de los chavales, de los jugadores. Sabemos que el equipo estaba muy limitado y no han desistido, han querido seguir trabajando, entrenando, sabiendo que hay mucha diferencia entre el Guadalcacín y los demás equipos. Ellos también han hecho que yo aguantara el tipo aquí, que aguantara aquí. Todos sabíamos que la situación era muy complicada y también he aguantado el tirón por ellos. Ahora, desearles lo mejor a los chavales en sus respectivos equipos aquí o en cualquier otro sitio.

–De una temporada así se aprende y lo que está claro es que a un entrenador le curte en el banquillo...

–No quiero que esto parezca que quiero quedar bien pero la verdad es que sí, que curte. Pero no me gusta vivir estas cosas porque al menos, como he dicho, que podamos llegar a la última jornada, a los últimos partidos, con opciones de jugarnos algo, no que faltando 10 o 12 partidos nada ya, el equipo prácticamente estaba descendido. No tienes aliciente entonces, no tienes esa motivación que tiene que tener un equipo para luchar por un objetivo porque hay demasiada diferencia.

–A partir de ahora ¿qué? ¿Qué va a hacer Mendoza la próxima temporada?

–No lo sé. Ahora a descansar y a partir de más adelante a ver lo que pueda salir.

–Hay que descansar porque mentalmente este curso ha sido de lo más exigente...

–Exactamente. Ha sido una temporada muy dura y ahora a descansar una semanita, un tiempo, y luego a ver si hay suerte de que salga algo.