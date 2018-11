José Manuel Morillo Racero da un tremendo susto en Sanlúcar

La penúltima cita del Campeonato de Andalucía de Motocross se celebró en el Circuito sanluqueño de El Barrero, donde se decidieron dos de los primeros títulos de la temporada, los reservados para las categorías de los más pequeños de 50 y 65 cc., mientras que el jerezano José Manuel Morillo Racero dio un tremendo susto al sufrir una caída, teniendo que ser trasladado al Hospital con una conmoción cerebral y un fuerte golpe en la espalda.

El propio Morillo Racero explicaba en su cuenta personal de 'Facebook' el accidente: "Por seguridad me quieren tener aquí para ver que no hay ningún problema de la espalda en la resonancia. Tengo un poco de inflamación en el esternón y de la caída no recuerdo nada. La moto me hizo un vacío en la punta del salto y por lo que me dicen, me solté de manos y caí abajo bastante fuerte. Era una carrera para divertirme y al menos lo pude hacer en lo entrenamientos, aunque con la moto de enduro no es fácil. En la cuarta o quinta vuelta de la manga iba bastante tranquilo para que no se me cargaran los brazos, iba a un ritmo muy suave pero la mecánica falló y salí de cabeza. He tenido muchísima suerte de no tener nada en las piernas después de haber caído desde tan alto, tengo bastante dolorido de las dos clavículas. Gracias a todas las personas que se han preocupado por mí", comentaba.