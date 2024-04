Mucho en juego para el Xerez Toyota Nimauto en el derbi en Cádiz

El Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz acoge este domingo a partir de las 12:30 horas el derbi del Grupo 5 de la Segunda División B de fútbol sala entre el Cádiz Virgili y el Xerez Toyota Nimauto. El equipo amarillo, que ha sufrido hace apenas un par de días la muerte de su vicepresidente Francisco Márquez, afronta el choque tras caer goleado la pasada semana 10-0 en casa del Pozo Murcia B mientras que los jerezanos rompieron su racha de 12 victorias seguidas cediendo en el Ruiz-Mateos los primeros puntos de la temporada con el empate ante el Avanza Jaén, perdiendo la primera plaza pero asegurando el segundo puesto de cara al play-off de ascenso.

El Cádiz Virgili arrancó la temporada como un cohete ganando los siete primeros partidos, lo que le situó al frente de la clasificación. Fue precisamente en el Ruiz-Mateos donde sufrió la primera derrota de la temporada, para luego encadenar siete seguidas tras la marcha de un par de jugadores importantes. Los amarillos, que de estar arriba se acercaron peligrosamente a la zona baja, reaccionaron en las últimas semanas, obteniendo cuatro victorias en cinco encuentros y ahora llegan al derbi, donde nunca hay favorito claro, tras sufrir el varapalo en Murcia.

Por su parte, el Xerez Toyota Nimauto ya tiene asegurada la segunda posición y a falta de cuatro jornadas peleará la primera plaza al Zambú Pinatar, aunque los murcianos tienen ahora dos puntos de ventaja sobre los de Isco Torres. El técnico azulino ha comentado con respecto al encuentro que "sabemos lo que significa este tipo de duelos entre dos equipos históricos de la provincia. Aunque la situación deportiva es distinta, en este tipo de partidos todo se iguala. Ellos tienen el objetivo de la permanencia conseguido, pero sé que van a intentar superarnos, como es normal".

Isco añadía que "nosotros vamos mentalizados en intentar conseguir los tres puntos para pelear por la primera plaza que se nos ha complicado con el empate en casa, pero vamos a seguir luchando, no vamos a bajar los brazos y si conseguimos los 12 puntos en juego sabemos que alguna opción habrá y, si no, llegar de la mejor forma posible al play-off. Son tres puntos importantísimo, la plantilla está consciente de todo lo que hay que hacer para ganar en Cádiz y por supuesto hacer un trabajo bueno desde el inicio para dejar bien a las claras qué equipo se juega algo y qué equipo ya no se juega nada. Espero que sea un partido muy deportivo en la pista y que la gente se lo pase bien en la grada".