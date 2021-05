Muere Pedro Garrido, presidente del Jerez Industrial

El Jerez Industrial, todo el industrialismo y el Jerez futbolístico está de luto. Ha fallecido víctima de un accidente laboral Pedro Garrido Gómez, presidente del club de la copa y la venencia. El dirigente blanquiazul, trabajador de una empresa de ascensores, quedó atrapado en la cabina de un hotel de Costa Ballena, según ha informado la agencia Europa Press haciéndose eco de una nota de Emergencias del 112 andaluz. Pedro Garrido tenía 48 años y deja esposa y dos hijos.

El accidente se ha producido sobre las 11:45 horas, cuando un testigo de los hechos ha alertado al centro de coordinación de que un operario estaba atrapado en la cabina de un ascensor de un complejo hotelero en la calle Carla de Orleans, según informa esta agencia.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios de la Junta, movilizando una UVI móvil de EPES-061 y han intervenido efectivos de Bomberos del Consorcio provincial, junto con Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, que ha instruido diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Una vida dedicada al Jerez Industrial

Pedro Garrido era un industrialista de pies a cabeza, un irreductible del club de la copa y la venencia, capaz de defender a su club y su escudo por encima de todo y de todos. Desde muy joven colaboraba con la entidad y ya en la década de los noventa entraba en la directiva que presidía por entonces Francisco Narbona.

Desde entonces, Garrido siempre ha estado vinculado al club de sus amores hasta que en el año 2016 dio un paso adelante -por entonces era secretario del club- para encabezar un proyecto con el objetivo de devolver al Jerez Industrial a categoría nacional. "Tenía previsto descansar después de estos cinco años pero ante las insistencia de los socios he pensado que tenía que atender esa petición, he recabado los apoyos necesarios y me he visto abrumado por la cantidad de socios que está dispuesta a entrar en la junta directiva a trabajar y a colaborar", comentaba en su presentación de candidatura.

A finales de la pasada temporada, Pedro Garrido, ante la ausencia de candidatos, volvió a dar ese paso adelante para no dejar a la entidad sin rumbo, con el objetivo nuevamente de dejar de una vez por todas el pozo de la Primera Andaluza. El equipo está a una victoria de clasificarse para la final de la fase de ascenso, pero el bueno de Pedro ya no lo va a poder ver. Qué cruel puede ser el destino a veces.

Pésame del Ayuntamiento

Las primeras reacciones al fallecimiento del presidente del Jerez Industrial no se han hecho esperar. El Ayuntamiento de Jerez ha querido trasladar "sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos, allegados, y en general, al mundo deportivo local, por el fallecimiento de Pedro Garrido, presidente del Jerez Industrial. Pedro Garrido ha sido un joven referente para toda la familia del club blanquiazul por su compromiso, afán de logro y espíritu deportivo, que lamentablemente fallecía hoy lunes, tras sufrir un accidente laboral".