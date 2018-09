Objetivo: la permanencia

La Primera División femenina de fútbol sala comienza este fin de semana. Treinta jornadas por delante tiene el Guadalcacín FSF de Andrés Sánchez para culminar la hazaña de la permanencia por segundo año consecutivo. Porque ése es el objetivo que el cuerpo técnico que encabeza el entrenador jerezano tiene entre ceja y ceja.

Andrés Sánchez advierte de que la temporada será más complicada que la pasada porque el nivel de la Liga ha subido y "si es difícil llegar más lo es mantenerse". "No nos tenemos que confundir, el objetivo es tratar de conseguir la permanencia. La categoría es mucho más fuerte que el año pasado y este año perdemos ese factor sorpresa que teníamos la temporada pasada, los equipos ya nos conocen y vendrán a jugarnos sabiendo que no pueden bajar la intensidad".

El técnico del Guadalcacín FSF asegura que afrontan este inicio liguero "con ganas porque la pretemporada ha sido muy larga, con muchos entrenamientos y la gente tiene muchas ganas de empezar ya la competición. Nos ha venido bien que haya habido tanto hueco entre la Copa de Andalucía y el comienzo de la Liga, nos ha servido para que algunas jugadoras se hayan puesto al día con respecto a otras y la Copa también nos vino muy bien para competir con rivales buenos. Hemos podido ver las carencias y virtudes que tenemos como equipo".

El Guadalcacín FSF fue una de las revelaciones de la temporada pasada en su primer año en Primera División, logrando brillantemente la permanencia. Aún así, Andrés Sánchez reconoce que un año más su equipo es la cenicienta del grupo: "Quien piense lo contrario se equivoca. Nos va a costar mucho más. ¿Que luego el rendimiento es mayor? Es posible, claro, porque se trabaja mucho. Pero hay muchos equipos con una gran trayectoria en Primera y nosotros sólo tenemos un año en la categoría".

Así que primero la permanencia y luego ya se verá: "Una vez se consiga, hay que luchar por algo más porque el crecimiento nunca queda fuera de la ambición de cada uno. Pero hay que ir puntito a puntito y a partir de ahí estableceremos otras metas". Un discurso que el técnico pretende que cale en todos los estamentos del club: "Siempre hay diferentes visiones de la competición, pero el cuerpo técnico lo tiene claro y eso es lo que al final importa. Crecer llevará un tiempo y no depende exclusivamente de nosotros solos, sino de otras variables que no podemos controlar".

El Guada mantiene el bloque de la pasada campaña, pero ha añadido importantes refuerzos: "Hemos crecido en fondo de banquillo. Hemos fichado a cuatro jugadoras que pueden aportar. El año pasado teníamos jugadoras muy pequeñas que rindieron muy por encima del nivel esperado y tuvieron un compromiso extraordinario, pero no dejaban de ser jugadoras cadetes. Este año se han incorporado jugadoras más veteranas, con experiencia en Primera". Esto vas a permitir que los minutos se repartan mejor: "Nos va a permitir dosificar mejor a las jugadoras, porque la temporada pasada algunas jugaban 38 minutos".

El entrenador del Guadalcacín no se atreve a enumerar los rivales con los que se codeará su equipo: "Ahora mismo es difícil de decir. La incertidumbre es grande y no me atrevería a dar nombres. Podríamos decir que los recién ascendidos, pero nos estaríamos equivocando. Zaragoza tiene cuatro brasileñas, algunas internacionales, y españolas muy buenas; Femisport Palau tiene un equipazo. Vamos a tener que luchar contra estos equipos más los que se mantuvieron el año pasado y que son también muy fuertes. A priori, hay más nivel que el año pasado y no veo equipos más asequibles que otros. La permanencia va a estar muchísimo más complicada".

Tampoco se puede permitir el equipo un inicio como el de la temporada pasada, con cinco derrotas consecutivas: "El calendario es un poco mejor que el año pasado pero tampoco es que haya sido muy agraciado con nosotros. Vamos a Móstoles, que ya digo que lo veo entre los cinco primeros; luego nos visita Leganés, que sí puede estar ahí en nuestro nivel; y posteriormente vamos a Roldán, que es el actual campeón. Las derrotas van a penalizar más. El año pasado perdías pero tu rival perdía también y había cierta tranquilidad. Este año pierdes y tus rivales tienen muchas posibilidades de ganar. Va a ser más complicado".