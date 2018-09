Paco Cala "El Chiclana es el mejor equipo de la categoría"

El Jerez Industrial tendrá el próximo domingo el primer envite fuerte de la temporada al recibir en La Juventud al Chiclana, segundo en la clasificación con 6 puntos, los mismos que los de Paco Cala. El técnico industrialista, pese a este buen inicio de temporada que ha colocado a los blanquiazules entre los cuatro primeros, no cambia su discurso: "No nos salimos de la línea; hasta la jornada 10 o 12 no vamos a recuperar a todos y hasta entonces lo importante es ir sumando puntos y no hacerse tormentas mentales pensando que somos más buenos que nadie. Ahora viene un rival que probablemente será el mejor de la categoría pero viene a La Juventud y tendrá que sufrir una enormidad para llevarse algún punto", relató tras la victoria de su equipo en el Marcos Monge de El Puerto.

Y es que el triunfo tuvo doble mérito porque los jerezanos afrontaron el partido con sólo 14 jugadores y muchísimas bajas. "Fuimos muy mermados, pero preparamos bastante bien el partido durante la semana y los chavales nuevos, Cristian, Montero y López, entrenaron muy bien y preguntando mucho; vimos al equipo muy muy metido en el partido. Los chavales lo hicieron fenomenal".

Cala resumió así el encuentro : "En la primera parte ellos tuvieron sus opciones, nosotros también, y a partir del minuto 20 pero rectificamos algunas cosas que estábamos haciendo mal, tapamos a Kevin y a partir de ahí aparecimos en el partido y tuvimos tres o cuatro ocasiones: un palo, otra de Pascu y otra de Poley. En la segunda, bajaron el nivel físico y nosotros creciendo. Le dimos la opción a Salvi, salió y dio el pase del gol a Pascu, que definió la que tuvo". Cala se queda con la imagen de nuevo del equipo, que por segunda semana consecutiva dejó la portería a cero: "El equipo estuvo muy serio". Destacó Salvi en los minutos que estuvo sobre el campo: "Para los que no lo ven entrenar les puede sorprender, pero a nosotros no porque desde el primer día sabemos que tiene muchísimo potencial. Aunque en la pretemporada no le estaban saliendo las cosas tiene mucha llegada, poderío y calidad, y ve muy bien el fútbol. Cristian también estuvo bien, sufrió en la primera mitad, pero en la segunda estuvo mejor; y Montero lo hizo fenomenal en los dos puestos que jugó".