"El Algeciras B ha sido muy superior a nosotros"

–¿Qué se puede decir después de un resultado tan contundente?

–Bueno, pues darle la enhorabuena al Algeciras B, porque ha hecho un gran partido y, aparte, en los momentos en lo que ellos estaban gustándose y tocando le ha llegado también la efectividad, que en el fútbol es lo que hace que te dé más o menos confianza. Si de esas tres al principio sólo marcan una y nosotros empatamos antes del descanso pues estaríamos hablando de otro partido. Ellos han tenido mucho dominio, mucha profundidad y nosotros hemos estado con actitud pero llegando tarde a todo. Si nos ponemos a analizar, es más por la eficacia que han tenido, han tocado uno, dos toques, el punta se las ha llevado todas, la banda derecha de ellos ha sido un filón, entraban por un lado, por otro... No les puedo decir nada a mis chicos, sí en el tema de pérdidas, de nervios. A partir de los goles, todo cambia, es buscar meter un gol para meternos en el partido. Hablamos en el descanso de tener más tranquilidad, metimos a gente para tocar como Dimas y Kevin, pero no les hemos creado realmente ocasiones y ellos han estado cómodos. El cuarto gol cuenta poco porque estábamos arriba buscando el segundo.

–La sensación desde fuera es que se ha visto a un equipo que se ha divertido en el campo y a otro que estaba tensionado.

–Está claro que cuando a un equipo le sale todo lo que hace, en el pase, en el control, la eficacia, y nosotros detrás del balón, es muy complicado estar ahí en el campo. Vas 0-3 y te están tocando de un lado a otro y tú estás con ganas pero no llegas, se llevan los rebotes... La verdad es que les ha salido el partido. Ya sabemos cómo son los filiales, tienen mucha calidad y mucha velocidad. Hemos tenido mala suerte en el sentido de que ellos han tenido mucha eficacia cara al gol. Nuestro portero también ha salvado algunas pero ya con el 0-2 o 0-3 y ya estábamos un poco descoordinados.

–¿Qué supone esta derrota teniendo en cuenta que esta semana había enfrentamientos directos entre equipos de la zona alta?

–Era una gran oportunidad. Nos veíamos ahí cerquita. La verdad es que tenemos que aprender de esto. Hemos encontrado un rival superior que nos ha atestado los golpes con eficacia. Esto significa que pegamos un traspié importante en el tema clasificatorio, pero quedan muchas jornadas todavía.

–Con un resultado tan contundente, ¿cree que va a ser complicado levantar la moral al equipo?

–Hemos llegado al vestuario y lo primero que hemos hecho es intentar que el partido no nos perjudique más allá de los tres puntos, que no nos perjudique en cuanto al tema psicológico ni en cuanto a si "tú has corrido más, tú has corrido menos", de encararnos y echarnos cosas a la cara. Hemos encontrado un vestuario cabreado lógicamente porque queríamos los tres puntos, pero también admitiendo que ellos en gran parte del partido han tenido una superioridad que nosotros no hemos sabido contrarrestar y que ellos por méritos propios han sabido llevarla a cabo. Ya habíamos avisado. Con el 1-3 lo hemos intentado pero tampoco hemos tenido suerte. Pascu ha tenido el 2-3 y si entra hubiéramos hablado de unos últimos quince minutos de otra forma.

–En la previa del partido, pidió concentración. Y luego, en la banda izquierda Selu no ha tenido demasiadas ayudas.

–No voy a entrar a valorar en el tema individual.

–Le digo lo de Selu porque lo ha cambiado antes del descanso.

–Sí, lo hemos cambiado porque estaban entrando por ahí, no tenía confianza y tuvimos que poner a un compañero allí que frenara un poco la desconfianza que había en esa zona. De hecho, Güiza ha frenado muy bien. Unos días tenemos que festejar y decirle al chico que ha estado sensacional, y hoy ha habido una serie de errores individuales que nos ha llevado a todo el colectivo a no presionar bien y a que ellos estuvieran muy cómodos.

–¿Y en cuanto a la concentración?

–No he visto al equipo falto de concentración. Ha salido con actitud y cuando nos han marcado el equipo quería, pero cuando tienes a un rival enfrente con pase y control, llegas tarde y ellos 'pam' y van cómodos, llegan, te marcan... te va mermando la moral y ellos van a más. A partir del segundo gol fue otro partido. Tuvimos que hacer cambios, Maqueira estaba un poco nervioso en la construcción, hemos tenido que poner a Kevin para tener más el balón y más calma. Pero en concentración no ha sido como otros días, no nos han ganado a balón parado, no tengo que achacar nada en eso, simplemente que el rival ha sido muy superior a nosotros y no hemos sabido contrarrestarlo.

–Morlán ha cumplido ya los 22 partidos de sanción. ¿Cuenta con él?

–Sí, totalmente. Está entrenando con nosotros y contamos con él para la semana que viene en El Torno. Va a ser un refuerzo fantástico y nos va a venir de maravilla. El club tiene que hablar con él para llegar a un acuerdo y si es así contamos con él para el partido de la semana que viene.