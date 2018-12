"El Trebujena es el favorito el domingo"

El Jerez Industrial acabó con una racha de tres partidos sin vencer superando al San Fernando B en La Granja gracias a los goles del debutante Jesús Barrera y Dani, dejando además la portería a cero seis jornadas después. Los blanquiazules se miden este domingo (16:30) al Trebujena en el último partido de la primera vuelta, rival que es "el favorito", según indica Paco Cala, técnico de los jerezanos.

El entrenador industrialista, aseguraba tras el partido que lo más importante era "ganar" para cortar esa racha, situación que "se notó" durante el partido, teniendo "muchas imprecisiones, queriendo hacer las cosas muy rápido y fallando claras ocasiones que nos recordaron lo que nos está pasando habitualmente durante la temporada: fallar muchas ocasiones al principio e ir descontrolándonos durante el partido".

El preparador lebrijano reconoció que su equipo sufrió en los primeros minutos del segundo tiempo "por la incertidumbre del resultado" y apuntó que "si Javi Falcón marca" la ocasión que tuvo "al inicio, el partido es otro; o si el segundo gol que hace Dani al final hubiese llegado antes". El técnico sí lamentó fallar tantas ocasiones: "Sacamos muy poco rédito para todas las veces que tiramos a puerta. Hay que cerrar antes los partidos porque juegas con más tranquilidad y el rival no ve tan fácil acercarse en el marcador".

Al técnico se le pasó por la cabeza situaciones que se dieron en otros partidos recientes: "Claro, el fútbol es así y cuando fallas una, otra y otra, al final te puedes llevar un susto. Nos ha pasado ya este año varias veces, con el Tarifa, con El Torno, con el Vejer... Fallas y el rival se aprovecha de cualquier acción puntual, como un rebote". Esta vez no ocurrió y "estoy contento porque dejamos la portería a cero", manifestó.

"Si hay alguno que protesta lo que tiene que hacer es venir con otro ánimo e intentar animar a los chavales; si entramos en un runrún al final el perjudicado es el club y el equipo"

Hubo alguna fase del encuentro del domingo en la que el San Fernando B tomó las riendas, lo que provocó que algunos aficionados se quejaran del juego del equipo. El míster lebrijano pide que se ayude y se anime a sus jugadores: "Aquí, la mayoría de aficionados no para de animar y luego hay tres, cuatro o cinco que vienen de la época importante del Jerez Industrial y que creen que este Jerez Industrial es de cuando los futbolistas tenían mucha calidad y no se les podía perdonar nada; a estos chavales hay que darles su apoyo, hay días que sufren porque los rivales también juegan. No estoy muy pendiente pero he notado que (la grada) ha animado y si hay alguno que protesta lo que tiene que hacer es venir con otro ánimo e intentar animar a los chavales, porque si los desconcentramos a ellos, que son los que juegan, y entramos en un runrún al final el perjudicado es el club y el equipo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es animar y si hay alguna protesta en el sentido del juego, siempre al entrenador, que para eso está también", apuntó.

Por último, el domingo espera a los industrialistas el Trebujena en el Antonio Temblador 'Barrios'. Los trebujeneros sólo han perdido un partido esta temporada (en El Puerto contra el Recre Portuense) y marchan segundos en la tabla empatados a 35 puntos con el Balón, siete más que los blanquiazules. "El domingo tenemos enfrente a un equipo que es favorito ante nosotros. Es un partido muy parecido al del Balón o Guadiaro, de briega, de trabajo, de saber esperar nuestro momento y, si no llega, hay que estar atrás bien situados porque es un equipo que tiene 'flor', que está en un buen momento. Tenemos que estar tranquilos y preparar bien la semana. Sabemos cómo juegan y si llega nuestro momento, aprovecharlo; y, si no nos llega, pues que no lo aproveche el rival".