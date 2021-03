Paco Peña, técnico jerezano del CD Rota, aseguró que la victoria de los suyos contra el Xerez CD será un plus de "autoestima" para afrontar las tres últimas jornadas de la fase regular. El entrenador felicitó a sus jugadores por el triunfo y vio a un Xerez CD con dudas.

-Paco, ¿cómo valora este triunfo ante el Xerez CD?

-Tengo que darle la enhorabuena a los jugadores, que son los que le han dado la vuelta al partido y que han creído incluso con el marcador adverso. Han hecho lo que les he pedido, lo han llevado a rajatabla y hemos tenido también una pizca de suerte.

-Han sido dos partes muy diferentes.

-Sí, aun sin ser mala la primera, es verdad que nos costó encontrar los automatismos defensivos que nos permitieran recuperar. En la segunda damos un paso hacia delante, hemos estado bien colocado y recuperado en segundas jugadas. El trabajo ha sido inmenso.

-Ha apostado por Ramón en punta ante la ausencia de Luis Lara.

-Ramón tiende mucho a tirar hacia dentro, así que lo comenté con él y le dije que lo iba a poner ahí. Se lo comenté el viernes, que quería esto, esto y esto... y lo ha hecho a la perfección y en ataque le dije que hiciera lo que le saliera de...

-¿Cómo ha visto al Xerez CD?

-Llevo toda la semana hablando de que el Xerez tiene dudas y las entiendo, teníamos que incidir ahí, llevar el partido a magnificar esas dudas. Sí he visto que en los primeros minutos se ha venido un pelín más atrás y eso nos ha facilitado la presión más alta. Habíamos trabajado infinidad de veces presionar al portero para que cometiera el error, por eso digo que los jugadores lo han hecho a la perfección. Han sido detalles, porque nosotros tampoco es que hayamos llegado tanto y el Xerez sí algo más.

-¿Cómo cree que puede afectar esta racha a un equipo que no había perdido y ahora lleva tres derrotas seguidas?

-Yo ya en diciembre se lo comenté a gente del club. Es muy difícil que en una temporada no pierdas partidos y les comenté que el problema iba a venir cuando llegase esa primera derrota y cómo se gestionaba. No estoy dentro y no lo sé, pero entiendo que el Xerez llegaba con muchas dudas independientemente del buen trabajo que habrán hecho estas dos semanas. Es verdad que es un equipazo, pero las dudas te pueden hacer ser más endeble. Estos tres puntos nos sirven para afrontar los tres últimos partidos con algo más de calma, la autoestima del equipo sube considerablemente.