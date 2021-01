Paco Peña no puso “ningún pero” a la victoria del Xerez DFC en Rota aunque sí lamentó que el colegiado no pitara “un penalti clarísimo que nos hubiera metido en el partido”.

El técnico jerezano dijo que su equipo entró mal al encuentro y denunció las penurias que están pasando para entrenar: “A los jugadores del Rota hay que darles un diez un quince o un veinte, llevan dos meses sin cobrar, sin ver un duro, y entrenando en unas malísimas condiciones, sin pisar un campo de fútbol en condiciones"

Peña recordó que "este campo (por el Navarro Flores) no lo pisamos desde la última vez que jugamos, entrenando en ese rincón que veis ahí a la izquierda y en el gimnasio, así no se puede preparar una competición”. La diferencia, para el técnico verderón, estuvo en “un equipo que viene entrenando con asiduidad y otro que no entrena con asiduidad”.

El preparador del Rota explicó que "ante todo está la dignidad de mis futbolistas, algunos están durmiendo tres o cuatro horas entre el trabajo y están haciendo todo lo que pueden, yo sólo pido un campo para entrenar en condiciones normales y en días normales".

Se le preguntó si vio alguna diferencia entre el Xerez DFC de la primera vuelta y el de este domingo y apuntó que "la única que hay es que ellos entrenan con asiduidad y nosotros no. Ellos tienen un presupuesto de 900.000 euros y nosotros no sé si llegamos a los 60.000", añadió, reconociendo que su equipo empezó mal el encuentro y que luego tuvo "la ocasión de Luis y un penalti que nos hubieran metido en el partido".