Pancy se marcha del Guadalcacín

Al Guadalcacín, colista del Grupo X de Tercera División, se le multiplican los problemas. Si Jesús Mendoza ya de por sí tiene una plantilla corta y cuenta con jugadores importantes lesionados, como es el caso de Diego Galiano, se le une ahora otra arista más: Pancy ha decidido abandonar el club tras los incumplimientos de la entidad, según denuncia.

El centrocampista asegura que pidió al club su baja federativa hace unos dos meses al tener una oferta de un club de la comunidad valenciana y que Manuel Jiménez, presidente del club pedáneo, le pidió que se quedara hasta diciembre prometiéndole que entonces se le facilitaría. La situación, enquistada, se ha agravado esta semana tras una discusión entre el presidente del Guadalcacín y el padre del futbolista cuando éste fue a reclamar la baja federativa para su hijo.

El futbolista explica así su situación dentro de la entidad: "El año pasado, cuando terminó la liga, les dije que mi intención era salir del club y me dijeron que no había problema", aunque el jugador tenía otro año más de contrato y en agosto el club le tramitó la ficha. "Luego, muchos jugadores salieron y a mí al final no me dejaron, poniendo la excusa de que ya era tarde y que no habían encontrado a más gente", explica. "Decidí no venir hasta que en la jornada 9 me llamaron, me dijeron que me iban a mejorar el contrato y que sólo tenía que estar hasta diciembre para ayudar al equipo, que si en diciembre me salía alguna oferta me dejaban salir". Así que "vuelvo, cumplo con el equipo y en diciembre me llega una oferta y entonces me dicen que no, que ni el entrenador ni ellos me quieren dejar salir. Luego, me dicen que tengo que estar hasta el partido del Sevilla C y que si por entonces no cambia la situación y sigo queriéndome ir me dejarían libre".

El jugador, cansado de la situación, apunta que el club "ha faltado a su palabra varias veces" y tras un conato de marcha cuando también causó baja Alberto Fernández, vuelve porque le dicen que "juegue sólo hasta el partido del Sevilla C. Juego ese partido y también contra el Utrera" la pasada jornada. Pancy vuelve a solicitar la baja esta semana, "y no me dan la carta de libertad con la excusa de que si me dejan ir el entrenador también dice que se va".

El padre del jugador decide hablar con el presidente y "terminan discutiendo. Le dijo a mi padre que si quería dejar de ir que lo hiciera, pero que la carta de libertad no me la daba".

El futbolista se siente agraviado porque "han dejado salir a otros compañeros, a Corral, a Parada, a Alberto y a mí no me dejan. Lo hablé con ellos seriamente, les dije que si la situación cambiaba y llegaban jugadores yo me comprometía a terminar la temporada. Tengo esta oportunidad y no me dejan salir, están jugando con mi futuro porque el día 31 acaba el plazo", explica.

El jugador asegura que "lo he intentado de todas las maneras y sólo me queda denunciar públicamente esta situación. No voy más. Llevo pidiendo la baja hace dos meses y he cumplido con todo lo que se me ha pedido".

Este medio intentó ayer sin éxito contactar con el presidente del Guadalcacín para conocer la versión del club guadalcacileño.