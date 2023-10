El Pozoblanco, rival de Xerez CD y Xerez DFC, pone el grito en el cielo por los arbitrajes

El CD Pozoblanco ha emitido un comunicado en el que muestra su "malestar y preocupación" por las decisiones arbitrales que "ha sufrido" en las cuatro primeras jornadas de liga. La directiva pozoalbense ha puesto el grito en el cielo concretamente tras el arbitraje de este domingo del onubense Luis Espina Domínguez en el partido contra el Ciudad de Lucena.

El equipo que dirige Antonio Jesús Cobos jugó desde el minuto 12 con 9 futbolistas ante los aracelitanos, que sumaron tres nuevos puntos y son líderes en solitario con cuatro victorias en cuatro jornadas. La directiva del Pozoblanco acompaña el comunicado con las imágenes de la acción que le costó la cartulina roja a Fran.

En dichas imágenes se ve cómo el futbolista del Pozoblanco llega un poco antes al balón que el jugador del Ciudad de Lucena, produciéndose un choque muy fuerte que acabó con ambos en el césped, saliendo mal parado el futbolista local, que ha sufrido una fractura costal.

Adjuntamos al Comunicado Oficial pruebas visuales de lo ocurrido. Gracias como siempre a Canal54 por los vídeos y a Rafa Sánchez por las imágenes captadas.#BastaYa pic.twitter.com/JnFMRKXFAV — CD Pozoblanco (@C_DPozoblanco) October 2, 2023

"Después de lo acontecido en el partido frente al Ciudad de Lucena, la entidad decide expresar su descontento porque, una vez más, se ha visto afectada por razones ajenas al propio juego", comienza el comunicado del Pozoblanco.

"En dicho partido se han producido dos expulsiones por tarjeta roja directa antes de los 12 minutos de la primera mitad. En la primera, nuestro jugador acaba en el hospital con una fractura costal. Además de las expulsiones, sufrimos cuatro amarillas por protestas en el mismo lapso de tiempo, ocasionadas por la impotencia que sienten nuestros jugadores ante decisiones injustas y que tiraban por tierra el trabajo de toda la semana".

"El club siempre ha sido y será absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, pero no podemos compartir muchas de las decisiones [...] Con este comunicado no pretendemos sacar ventaja ni queremos recibir trato de favor, pero tampoco vernos perjudicados de forma tan grotesca en tantas ocasiones. Confiamos en que el Comité valore las acciones y actúe en favor de la justicia deportiva que no tuvimos".