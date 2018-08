Presentado el Trofeo Salvador Pineda, que se disputa el sábado

El Xerez DFC presentó ayer el IV Trofeo de cantera Salvador Pineda en las instalaciones de pinturas Orogar. El tornero se disputará el sábado en La Granja.

José Antonio Pérez-Rendón, vicepresidente del XDFC en la anterior directiva, acudió a la cita en representación de Pineda, que no pudo asistir por motivos personales. Junto a él, Rafael Almagro, también integrante de la anterior junta azulina y muy unido al homenajeado.

Pérez-Rendón, de entrada, resaltó: "No hace falta que diga quién es Salvador Pineda de la Vega, una persona que lo fue todo para la cantera del Xerez en épocas muy difíciles, de ahí que nosotros instituyéramos este trofeo hace ya cuatro años. Él no ha podido asistir y me pidió que viniera y que tuviera palabras de agradecimiento para todas las personas que hacen posible la celebración de este torneo, que será un éxito como lo ha sido en años anteriores".

Edu Villegas también elogió la figura de Pineda. "Estuve casi trece años con él y es una de las personas más importante del fútbol en la ciudad y guardo muy buenos recuerdos. Se trata de una persona cordial, amable, irónico, servicial, honesto, honrado, sincero, serio y profesional en su trabajo. Nos enseñó valores, cultura y xerecismo. Cuando tanto jugadores como padres de futbolistas destacan su trabajo y valía es por algo. Se lo merece todo y si alguna vez el club tuviese una ciudad deportiva, personalmente, pediría que se llamase Salvador Pineda".

Por su parte, Juan Carlos Ramírez, director de la cantera azulina, apuntó: "Para el club es un orgullo poner en marcha este trofeo y más aún porque van a participar nuestros 16 equipos de cantera, con el filial y el conjunto femenino, y vamos a involucrar a 280 jugadores. El precio de las entradas será de 2 euros, pero con el carnet de socio, el de cantera o el de las féminas la entrada será gratuita".

El torneo se disputará el sábado desde la nueve de la mañana hasta las nueve y cuarto. Los equipos cantera que participan son el Cruz Roja, Pueblo Nuevo, San José Obrero y Marianistas. El filial de Francis se enfrentará al San Fernando B y el Al-Ándalus a La Rambla de Córdoba, escuadra de Segunda División".