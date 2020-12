Primera victoria del Xerez CD por un ajustado 74-78

El Baloncesto Xerez CD cosechó su primera victoria de la temporada. En un partido vibrante, correspondiente a la cuarta jornada de Liga y aplazado en su día por Covid, se impuso a la Gymnástica Portuense por 74-78.

Se medían los dos conjuntos más necesitados del subgrupo y el triunfo se decantó del lado del cuadro xerecista en los últimos momentos. A falta de un minuto y veinte segundos para el final del choque, con 74 a 74 en el marcador, un parcial de 0-4, con puntos aportados por Leandro Molino y Nico Maffei, servía a los de Fernando Roldán para estrenar su casillero de victorias en Liga EBA.

El entrenador xerecista, satisfecho, ha señalado que "la clave estuvo en el cansancio del equipo portuense, que le hacía cometer fallos en ataque y en defensa que sin ese hándicap no los hubieran hecho. Además, nosotros fuimos aumentando nuestra intensidad defensiva con el paso de los minutos".

Roldán apuntó también que "el equipo salió a jugar sin la presión de la victoria, centrado en hacerlo bien, sólo importaba la siguiente jugada en ataque y la siguiente en defensa. Este triunfo tiene un importante valor en la clasificación, pero el mayor valor está dentro de los corazones de los aficionados, que no pararon de animar a nuestro equipo. Aún siendo visitantes sus voces se alzaron por encima de los de casa. Ellos se merecían esta alegría y lucharemos para que haya muchas más".

El triunfo xerecista se cuajó en gran encuentro de todo el equipo, minado de bajas. Tiraron del carro ante la adversidad los tres jugadores EBA, Nico Maffei (19 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 9 faltas recibidas), Elián Malinarich (20 puntos y 4 asistencias) y Manu Pérez Bordoy (7 puntos y 13 de rebotes).

El técnico, orgulloso

Para Roldán "los tres jugadores EBA sabían desde un principio que tenían que ser ellos los que tiraran del carro, tomar la responsabilidad y todo ello sin apenas descanso y sin bajar el ritmo. Cumplieron con todo".

Ellos estuvieron secundados perfectamente por los jugadores del filial y del equipo júnior, destacando los 9 puntos anotados tanto por Alejandro López como por Leandro Molino. Todos los convocados aportaron anotación, salvo Alejandro Rosado que aportó dos rebotes y una asistencia.

"Los jugadores del sénior B, lo dieron todo cada segundo que estuvieron en pista. Su función era estar atentos a cualquier fallo del rival para sumar en ataque y no permitir canastas fáciles", ha destacado el entrenador xerecista.

Además, manifestó: "Los tres júnior ya habían debutado en la categoría, pero ahora se enfrentaban a un partido en el que tenían que ser parte activa en las rotaciones y demostraron que una vez en la pista da igual que tengas 16 o 36 años, lo que importa es estar concentrado. Ellos lo estuvieron, aguantando golpes e intimidaciones, jugaron, aportaron, sufrieron, disfrutaron del trabajo y pudieron celebrar la victoria".

El próximo sábado, 2 de enero, el Xerez CD recibe en el Polideportivo Ruiz-Mateos al Climanavas Agrometal Peñarroya, en otro partido aplazado por Covid-19, en esta oportunidad correspondiente a la tercera jornada. Con esta cita, el equipo azulino recuperaría todos los encuentros pendientes.

Fernando Roldán se enfrentará de cara a ese vital compromiso a los mismos problemas con la plantilla. No podrá contar con Nico Maffei pero sí espera recuperar a Abraham Silva. De este modo, volvería a contar con sólo tres jugadores EBA y tendrá que completar la convocatoria con jugadores del Xerez B y los júnior.

El técnico de los xerecistas, de todos modos, no se quiere quejar y explica que tanto para el partido ganado como para el de Peñarroya "las bajas no cuentan, cuentan los jugadores que estén listos para pelear. En este caso, los nueve de los que disponíamos demostraron estar preparados. Frente a Peñarroya el partido no está ni ganado ni perdido hasta que pasen los cuarenta minutos y nosotros volveremos a luchar cada balón, cada jugada".