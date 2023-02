Protesta en el pleno del Ayuntamiento de Jerez: "Nos sentimos abandonados"

Juan García, presidente del equipo de fútbol base Juventud Jerez Industrial, ha comparecido este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Jerez para pedir mejoras en las instalaciones del Polideportivo San Telmo donde juega el club blanquiazul, que esta temporada cumple 32 años en el campo de la Zona Sur. El dirigente jerezano ha reivindicado mejoras porque "nos sentimos abandonados", enumerando una lista con los desperfectos de la instalación y ha asegurado que "como jerezanos nos sentimos avergonzados cuando recibimos a equipos de fuera de la ciudad" y, al mismo tiempo, que ha pedido a la delegación de Deportes "más cercanía".

En los cinco minutos que ha tenido para exponer su propuesta -minutaje controlado por un reloj de cuenta atrás-, García ha comenzado su comparecencia señalando que "he venido a reivindicar más atención al fútbol base en la Zona Sur aprovechando que estamos a meses de una nueva campaña electoral y una nueva legislatura, a ver si logro sensibilizaros porque nos sentimos abandonados. Todo el mundo dice que el deporte base es muy importante pero hay mucho trecho entre lo que se dice y lo que se hace".

"Las instalaciones no son suficientes y algunas son muy deficientes: cerramiento incompleto, no tenemos gradas; el terreno de juego, impracticable; la iliuminación es pésima..."

El presidente del JJ Industrial ha añadido que las infraestructuras y las instalaciones "no son suficientes y algunas son muy deficientes. La nuestra, por ejemplo, tiene el cerramiento incompleto, no tenemos gradas, siendo el único campo que no la tiene; el terreno de juego, impracticable; el vallado interno está destrozado; la iliuminación es pésima; el riego falla; la limpieza cortita; y las pistas anexas están totalmente abandonadas. Esto da lugar a dar muy mala impresión y como jerezanos nos sentimos avergonzados cuando vienen equipos de fuera", aseguró.

Además, García explica que con la delegación de Deportes "hay lejanía desde siempre, aunque posiblemente parte de la culpa es nuestra porque el fútbol base es difícil, somos difíciles porque los dirigentes no somos muy solidarios entre nosotros y la verdad es que le damos mucho jaleo al que llega", ha reconocido.

Menos horas de uso

Por otro lado, ha denunciado una reducción generalizada en el reparto de horas de uso de las instalaciones deportivas ante la falta de campos: "Se han reducido horas de entrenamiento y de entretenimiento. El fútbol lúdico no existe, o te apuntas a competir o no puedes jugar al fútbol porque no hay campos. Como aumentan el número de equipos la tarta no da para más y hay que repartir en trocitos más pequeños, que es lo que han hecho, quitarnos horas a todos".

Sin embargo, apunta que "lo que hay que hacer es la tarta más grande, porque además la ha habido. Antes había campos privados que echaban un cable como Don Bosco, Mundo Nuevo o el Nazaret, que han ido desapareciendo, pero de los municipales también, porque antes teníamos el campo de fútbol 11 y de fútbol 7 y ahora el de fútbol 7 está abandonado. Hay menos campos que antes".

El presidente del Juventud Jerez Industrial ha concluido su exposición pidiendo que "haya más acercamiento, más instalaciones, mejores y funcionales y consultar con los usuarios, consensuar, que hablen con los que están en el sitio. Y es prioritario la seguridad, buscar la seguridad de las instalaciones y de los actuantes".