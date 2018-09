Puentenueva: "El once del XCD está entre los mejores de la categoría"

"El once que puede sacar el domingo el Xerez CD puede estar entre los mejores de la categoría". Son palabras de Juanmi Puentenueva, entrenador del Salerm Puente Genil, que repite al frente de una entidad a la que ha hecho crecer de una forma abismal desde hace ya cuatro campañas, con dos ascensos, uno a División de Honor y otro a Tercera hace dos temporadas.

El pasado curso se tomó un respiro que le duró poco, ya que a mitad de Liga volvió al cuadro pontanés tras la marcha al Juan Arsenal al Formentera. Acarició la fase de ascenso pero, finalmente, la reacción del equipo desde su llegada no fue suficiente.

Han mantenido una base importante, tienen experiencia y saben manejar muy bien los tiempos del partido"

Esta temporada, el Salerm ha arrancado con plantilla e ilusiones renovadas y abrió la competición con goleada en el Polinario ante el Espeleño (3-0). El entrenador de Pozoblanco sabe que la cita ante el Xerez CD va a ser diferente y le respeta muchísimo.

Sobre el estreno de la pasada jornada y la victoria, detalla: "Era importante ganar. Los comienzos de Liga son desconcertantes en el sentido de que no sabes cómo va a estar tu equipo y cómo el rival porque la competición es totalmente diferente a la pretemporada. Empezamos de la mejor forma posible, ganando, convenciendo y muy contentos. De todos modos, ese partido ya es historia, ya se acabó y ahora hay que pensar en el Xerez CD y en hacer las cosas también ante ellos lo mejor posible".

En cuanto al Deportivo, lo tiene claro. "Ha mantenido una base de buenos jugadores, tiene mucha experiencia y sabe manejar muy bien los tiempos del partido. Se ha quedado con futbolistas como Pedro Carrión, que es muy importante, Israel, José Vega o Benítez y ha firmado muy bien, Sergio Narváez es un jugador importante. Insisto en lo que he comentado antes, el once que pueda sacar el Xerez CD es uno de los mejores que puede haber en la categoría, por lo tanto o estamos muy bien muy bien o no tendremos posibilidades de sacar puntos. La concentración y nuestras aspiraciones tienen que ser máximas y tenemos que ofrecer la mejor versión posible para intentar sacar los puntos".

El partido se disputará en La Juventud, un campo grande y de césped natura. Espera que sus jugadores se adapten lo mejor posible. "Los dos equipos entrenamos en césped artificial pero estamos preparados para jugar en la superficie que toque. Lo que sí es cierto que es diferente y ellos tendrán el hándicap de la afición, que allí aprieta mucho. Me consta que el domingo pasado se desplazó a Coria para animar al equipo y tendremos que jugar lo mejor posible para que los puntos se vengan para Puente Genil. Desde la humildad y el respeto al Xerez CD, vamos muy motivados para poder sumar en La Juventud en nuestra primera salida".

Con tan poco rodaje, el técnico de los rojillos se espera un encuentro "imprevisible. Todavía, ninguno de los equipos de la categoría podemos decir que estamos en la mejor versión física. Si fuese así, también nos tendríamos que preocupar, la Liga termina en mayor. Todo tiene un proceso, los equipos tienen que crecer de manera progresiva y gradual. De llegar ahora mismo a estos partidos excesivamente rápidos y explosivos, en mayo lo pagaría. Estamos en rodaje, igual que ellos, en ese sentido estamos todos iguales. El equipo que más acierto tenga en las dos áreas creo que se llevará el encuentro".

Bajo el punto de vista de Puentenueva, la categoría se presenta "durísima esta temporada, mucho más que la pasada. Hay muchos equipos que aspiran a estar arriba pero es que analizas las plantillas y no puedes decir de ninguno que no tenga nivel, que se fácil, todos se han reforzado muy bien. Esta semana nos toca el Xerez CD y ahí está su plantel con Fran, Dani, Piñero, Gonzalo, Isra, todos son buenos. Cualquiera compite contra cualquiera y cada partido tiene una complicación máxima esta temporada".

Personalmente, el preparador pozoalbense se muestra "encantando. Estoy muy contento porque en Puente Genil me siento muy querido, siento que tengo la confianza de la masa social en las decisiones que se toman y me siento un privilegiado, no es fácil estar cuatro temporadas en un club, aunque el pasado año tuve un pequeño parón. Estoy satisfecho porque me han permitido hacer un equipo a mi imagen y semejanza y competitivo".