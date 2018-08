Quesada "El grupo IV es el más difícil de todos los de Segunda B"

El Atlético Sanluqueño ha presentado en las últimas horas a su último fichaje, Nando Quesada. El futbolista llega en calidad de cedido y procedente del Elche, equipo que le fichó este mismo verano después de su buena temporada en el grupo III de Segunda B con el Formentera, donde jugó un total de 38 partidos.

El centrocampista catalán se formó en la cantera del FC Barcelona y llegó a debutar en Segunda División con el Llagostera hace tres temporadas.

Quesada es una petición a la dirección deportiva de Rafa Carrillo, que buscaba un jugador de sus características creativas y ofensivas. "Desde el primer día contactó conmigo y me hizo saber de su interés. Su llamada fue vital para convencerme a venir aquí. Espero responder en el terreno de juego con mi mejor nivel". El nuevo futbolista del Atleti ha declarado que desde que llegó se ha sentido "muy cómodo e integrado en el grupo. Tenemos un gran campo y podemos conseguir cosas buenas a lo largo de la temporada que iniciamos ya".

El jugador llega a El Palmar en busca de una continuidad que no iba a tener en el Elche. "Han hecho una gran plantilla con jugadores de mucho nivel. Se me busca una salida para seguir creciendo y el Sanluqueño fue quien me convenció". Además, el centrocampista se marca como objetivo conseguir una media de ocho o diez goles.

Sobre la categoría, Quesada piensa que "el Grupo IV va a ser este año el más complicado de todos. Hay equipos de mucho nivel, pero veo al Sanluqueño muy bien, podemos hacer de nuestro campo un fortín y no se lo vamos a poner fácil a nadie".