Quintero pone rumbo al Antoniano

Antonio Quintero, hasta la pasada temporada futbolista del Jerez Industrial, jugará la próxima campaña en División de Honor defendiendo los colores del Atlético Antoniano. El defensa jerezano deja por tanto el club industrialista después de varias temporadas defendiendo la elástica blanquiazul desde que dio el salto del juvenil de la mano de José Antonio Luna.

Quintero, lateral izquierdo que también se desenvuelve a la perfección en el centro de la defensa, se recupera en la actualidad de una operación de la rodilla izquierda tras la lesión que sufrió en la recta final de la pasada campaña y que le impidió jugar la fase de ascenso a División de Honor. El defensa jerezano afronta el nuevo reto del Antoniano "con mucha ilusión" sin olvidarse de su paso por el club industrialista, del que ha sido capitán en las últimas campañas: "Estoy muy agradecido al Jerez Industrial por todos estos años en los que he podido crecer como futbolista y aprender muchísimo". De hecho, "mi idea era seguir un año más pero me salió esta oferta de un equipo de superior categoría y le comenté al presidente lo que había porque quería probar cosas nuevas. El presidente me ha deseado mucha suerte y que todo me vaya bien. He salido bien del Jerez Industrial y no tengo ninguna queja. El Antoniano tiene un proyecto muy bueno, quiere regresar a Tercera y ese es el objetivo".

De la lesión, asegura que "tengo alguna molestia atrás pero me dijo el médico que era normal. Mañana -por hoy- voy de nuevo a la consulta y espero que me dé ya el alta. Hasta ahora sólo he podido hacer carrera, algunos cambios de ritmo y tocar muy poco el balón. Empezamos el día 2 de septiembre en Castilleja, un recién descendido, y espero estar disponible para esa fecha. Estoy contento y feliz, me operaron no hace ni dos meses y el objetivo es no arriesgar y estar disponible dentro de unas dos semanas para al menos coger minutos y verme cómo estoy. La idea es llegar a principios de Liga en condiciones".

Por último, tuvo unas palabras para la afición del Jerez Industrial: "Muchísimas gracias por estos cinco años; quiero darle las gracias a la afición por estar siempre, en los malos y en los buenos momentos, y les pido que sigan apoyando al club. Para mí esto es un hasta luego y no un adiós; en estos cinco años he aprendido mucho y el Jerez Industrial es mi casa".