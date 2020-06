La RFAF publica las normas del 'play-off' de ascenso a División de Honor

La Federación Andaluza de Fútbol ha dado a conocer las normas de competición de la fase de ascenso a la División de Honor para los 8 grupos regionales de la Primera Andaluza, con partidos de 90 minutos, sin prórrogas ni penaltis y a puerta cerrada.

La circular número 32 de la presente campaña regla este 'play-off' exprés de ascenso, que se disputará entre el 11 y 12 de julio (días de las semifinales) y el 18 o 19 de julio, jornada en la que se disputará la final.

Como se sabe, en la Primera Andaluza gaditana, los equipos que se han ganado el derecho a disputar esta fase de ascenso son el Puerto Real, Jerez Industrial, Balón de Cádiz y Ubrique. Puertorrealeños y ubriqueños abrirán el play-off' el 11 de julio en el Antonio Barbadillo de Arcos, encuentro que se disputará a las 21:30 horas. Un día más tarde, les tocará a Jerez Industrial y Balón, en el mismo escenario y a la misma hora.

Licencias

El período habilitado para la inscripción de futbolistas establecido en el artículo 78 del Reglamento General de la RFAF se encuentra cerrado desde el momento en el que el órgano competente de la RFAF determinó la finalización de la temporada 2019/20. Debido a las circunstancias excepcionales y de fuerza mayor derivadas de la situación de emergencia sanitaria producida por la epidemia de COVID-19 se entenderán prorrogadas tanto las licencias como la cobertura médica de la mutualidad de futbolistas asociada a las mismas. Será considerada como circunstancia de fuerza mayor el hecho de que un club no pueda contar con el mínimo exigido de siete (7) futbolistas inscritos en el acta pertenecientes a la plantilla tal y como establece el artículo 138 del Reglamento General de la RFAF. Por tanto, los partidos en los cuales dicha situación tenga lugar hasta el final de la presente temporada 2019/20, podrán celebrarse con normalidad sin que sea causa de incomparecencia o alineación indebida, ni por tanto, conlleve efectos disciplinarios.

Duración de los partidos

Los partidos tendrán una duración de 90 minutos, divididos en dos tiempos de 45 minutos cada uno y un descanso de 15 minutos. Se realizarán pausas de hidratación con una duración de entre un minuto y medio a tres minutos aproximadamente a los 30 minutos de juego en ambas mitades del partido (es decir, alrededor del minuto 30 y del minuto 75, respectivamente). El tiempo perdido por las pausas de rehidratación y, en su caso, por las pausas de refresco, se sumará al tiempo añadido al final de cada mitad.

Sistema de juego y efectos de clasificación

El sistema de juego será de eliminatoria a partido único en sede neutral, emparejados los equipos de acuerdo al puesto ocupado en la clasificación: 1ª Semifinal: Primer clasificado – Cuarto clasificados; 2ª Semifinal: Segundo clasificado – Tercer Clasificado; Final: Vencedor 1ª Semifinal – Vencedor 2ª Semifinal.

Ejercerán como locales en las semifinales los equipos que mejor clasificación hubiesen obtenido, ejerciendo como local en la final el equipo perteneciente al club de afiliación más antigua. Los criterios de desempate y efectos clasificatorios se detallarán en la circular de la Delegación Provincial correspondiente al 'play-off' de ascenso.

Sede

Los encuentros correspondientes al 'play-off' de ascenso a División de Honor se disputarán en sede neutral a puerta cerrada, garantizándose las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad para los participantes, contando con la presencia de ambulancia, fuerzas de seguridad y Delegado Federativo para tal efecto y pudiendo acceder únicamente la expedición oficial de cada equipo a las instalaciones de disputa del encuentro. En cada sede dispondrán los equipos de agua, que será aportada por la RFAF.

Expedición oficial

La expedición oficial de cada club se compondrá de un máximo de:

25 futbolistas con licencia activa en vigor.

7 miembros del cuerpo técnico con licencia activa en vigor.

1 delegado de prensa.

2 personas de representación institucional.

En cuanto al número de directivos que podrán acudir al campo, la circular indica que son un total de 25, aunque debe tratarse de un error, ya que en los 'play-off' de otras categorías el máximo permitido es el de 5.

La relación de miembros que compongan la expedición oficial deberá ser remitida antes de que finalice el lunes de la semana en que se celebre cada partido, incluyendo en la misma nombre, apellidos, DNI y el anexo 1 Formulario de Localización Personal que se adjunta a esta circular cumplimentado de cada una de las personas. Se acreditará a todos los miembros de la expedición que cumplan los requisitos solicitados mediante una credencial personal e intransferible que será comprobada a la entrada de las instalaciones deportivas. Toda persona que acceda al recinto deportivo deberá estar libre de COVID-19, bien en el caso de futbolistas y técnicos por prueba negativa realizada por la RFAF o, en otro caso, por declaración responsable del interesado.

Los miembros de la expedición oficial deberán cumplir los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades gubernamentales, permaneciendo aquellos que no sean inscritos en el acta y no tengan participación activa en el partido durante la celebración del encuentro en las zonas acotadas designadas y controladas . Podrán ser inscritos en el acta un total de 18 futbolistas y 7 miembros del cuerpo técnico, pudiendo ser ocupado el banquillo por los 7 futbolistas no titulares y los 7 miembros del cuerpo técnico.

Balón

El balón oficial, cuyo uso será de carácter obligatorio, es el modelo de la firma comercial NIKE establecido en la circular nº 4 de la RFAF. Los balones para el calentamiento de los partidos deberán ser aportados por cada club, siendo los balones correspondientes a la disputa de los partidos aportados por la RFAF y sus Delegaciones Provinciales.

Árbitros

Serán nombrados por el Comité Técnico de Árbitros un cuarteto arbitral, de la provincia en que se dispute el encuentro. El importe de los recibos arbitrales será el establecido en la circular n.º 4 del Comité de Árbitros de la RFAF.

Horas de los partidos

Los horarios de partidos serán reflejados en la circular de la Delegación Provincial correspondiente al 'play-off de ascenso.

Ciclos de amonestaciones y sanciones

Los ciclos de amonestaciones de la liga regular que no hayan devenido en suspensión de partidos impuesta por el órgano disciplinario competente quedarán automáticamente anulados.

Las sanciones pendientes de cumplimiento de la liga regular tendrán vigencia en los partidos correspondientes a la competición de 'play-off de ascenso de acuerdo al régimen previsto en el artículo 54 del Código de Justicia Deportiva de la RFAF. De las incidencias que puedan producirse en el desarrollo o como consecuencia de los partidos correspondientes a esta competición, entenderá y resolverá el Comité de Competición y de la Delegación Provincial y su cumplimiento se someterá al régimen previsto en el artículo referido en el párrafo anterior.

Reglamentación

Aparte de las normas especificas que quedan transcritas, todos los partidos de esta Competición se regirán por lo por lo recogido en la circular de la Delegación Provincial correspondiente al Play-off de ascenso, los vigentes Reglamentos, Estatutos y Código de Justicia Deportiva de la RFAF.