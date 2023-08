La RFEF inscribe al Gerena en el Grupo X del Xerez DFC y Xerez CD

El Gerena tiene vida. La RFEF ha dado el visto bueno a la documentación presentada por el club minero y le ha inscrito en el Grupo X de Tercera División de forma provisional. La entidad ha saldado su deuda con la Federación, que era poco importante, y ha superado el primer escollo.

De todos modos, su inscripción no significa que pueda competir. Para poder hacerlo de pleno derecho debe cumplir con todos los requisitos de cualquier equipo de la categoría, como disponer de dos campos de juego -uno principal y otro alternativo- que cumplan con la normativa, y abonar a los jugadores las cantidades pendientes del pasado curso. Sin cumplir con los futbolistas, seguiría con los derechos federativos bloqueados y no podría inscribir a ninguno de los numerosos que ya tiene apalabrados para la próxima temporada.

El Gerena se encuentra a día de hoy en una situación similar a la del Xerez CD en la temporada 19/20, cuando fue inscrito en el Grpo X, pero no pudo jugar su primer partido del curso en Arcos al no haber abonado a los futbolistas las cantidades pendientes de la 18/19 y ejercicios anteriores. El Deportivo sí que disputó ya la segunda jornada de liga y finalizó la competición. Los hispalenses tienen para pagar hasta el último día hábil antes del inicio del campeonato. De lo contrario, al no tener tramitadas sus licencias, incurriría en una primera incomparecencia y tendría una semana más para solventar el problema. De no hacerlo, el grupo se quedaría con 17 equipos.