Remontada del Sanluqueño con un gol de Güiza de penalti (1-2)

Se veían las caras en la ciudad deportiva del Cádiz el filial cadista y el Atlético Sanluqueño en el encuentro correspondiente a la octava jornada. Preparó el partido el Sanluqueño sin ninguna baja, exceptuando la del sancionado Juanmi Carrión, y en el último entrenamiento previo al encuentro se encontró con que su entrenador, Romerito, no podría estar en el partido tras sufrir una caída que le mantiene hospitalizado. Fernando Niño fue el encargado de guiar esta vez al equipo hacia la victoria, una victoria que querrán dedicársela a su técnico y que permite al Sanluqueño alcanzar la segunda posición sólo por detrás del Algeciras antes de acabar la primera vuelta precisamente el próximo fin de semana contra los algeciristas.

Tras los primeros minutos de tanteo donde llegaba con más peligro el conjunto sanluqueño, pero la igualdad de los dos equipos era palpable, ninguno era capaz de dominar el encuentro. La más clara para el sanluqueño llegaría en el 18 tras una falta lanzada por Juanjo Gracia que despejó Juan Flere. La respuesta del Cádiz no tardaría en llegar con otro lanzamiento de falta lejana de Boselli, pero su disparo se marchó por encima del larguero de la portería que defendía Isma Gil. A pesar de haber comenzado con más sensación de peligro el equipo verdiblanco, el filial amarillo iba creciéndose en el partido, y un disparo desde la frontal del área de Jordi Tur se marchó rozando el poste. Volvía a responder el Sanluqueño con un disparo de media distancia de Facu Ballardo que se fue cerca de la escuadra de la meta cadista. La más clara de la primera mitad sería obra del conjunto local, pero el disparo de Boselli fue repelido por la zaga visitante bajo palos cuando no había portero.

Un minuto se había cumplido del comienzo de la segunda mitad cuando Javi Pérez puso a su equipo por delante gracias a un disparo desde dentro del área. Comenzó al igual que acabó la primera mitad el filial, creando ocasiones, pero en esta oportunidad sí supieron materializarla. Podría haber significado un mazazo para el Sanluqueño recibir este gol nada más comenzar la segunda mitad, pero a los seis minutos ya vio como el marcador volvía a estar igualado gracias a un Andreu Arasa, que batió a la perfección al portero local, un Andreu Arasa que cada vez está siendo más importante para el conjunto de Romerito.

Comenzó con mucho ritmo la segunda mitad pero ya con el empate en el luminoso se volvía a ver que no había ningún dominador claro. Seguía el partido sin ocasiones claras y cuando parecía que el partido estaba condenado a acabar en empate, Juan Flere cometía penalti sobre Marcos Torres en el minuto 88, un penalti que se encargaría de transformar el recién entrado al terreno de juego Dani Güiza. No se puso nervioso el jerezano que remontaba el partido desde los once metros. No quiso celebrarlo el excadista.

Remontó el partido el equipo dirigido por Fernando Niño, que a pesar de no haber cuajado un gran encuentro se lleva los tres puntos de vuelta a Sanlúcar, un partido que se acabó llevando el gato al agua el equipo que menos se equivocó. Victoria importante después de casi un mes sin competir que vuelve a colocar al Atlético Sanluqueño como segundo clasificado con 15 puntos, y la jornada siguiente, Sanluqueño-Algeciras, segundo contra primero.