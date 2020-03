Romerito, cerca del banquillo del Atlético Sanluqueño

Romerito, entrenador del CD Rota, está en el punto de mira del Atlético Sanluqueño para sustituir a Abel Gómez, destituido esta mañana por los malos resultados. El club verdiblanco quiere cerrar al nuevo entrenador cuanto antes y Ali, secretario técnico del Atleti, se ha puesto manos a la obra y uno de los perfiles que gustan en El Palmar es el del actual técnico verderón.

Romerito, con contrato en el Rota, ha dejado vista para sentencia la permanencia del club verderón en Tercera División tras la goleada (5-0) a Los Barrios y para que pudiese cambiar el Navarro Flores por El Palmar, además del visto bueno del técnico, tendría que haber acuerdo entre clubes y que el Rota cediese los derechos federativos de su entrenador al Atlético Sanluqueño.

Miguel Ángel González, presidente del Atlético Sanluqueño, ha explicado tras el anuncio de la destitución de Abel Gómez que de momento se hace cargo del equipo Galisteo, segundo entrenador, pero "la dirección deportiva está trabajando para traer pronto un nuevo técnico", que tendrá un "perfil distinto al de Abel".

Sobre el despido de Abel Gómez, González Saborido explicaba que "desgraciadamente, el míster ha dejado de formar parte del cuerpo técnico del Atlético Sanluqueño. Las razones son evidentes, desgraciadamente nos hemos metido en una dinámica bastante negativa y la junta directiva, el domingo en una reunión extraordinaria y de urgencia, decidió por unanimidad el cese del entrenador simple y llanamente por intentar revertir esta situación. Como se dice en el fútbol, la solución que podemos dar es despedir al entrenador y no a jugadores. Hemos tirado por el eslabón fácil, son circunstancias del fútbol pero este club tiene que mantener la categoría porque por afición se lo merece, por el trabajo que están haciendo los jugadores se lo merece y creemos que la decisión que se ha tomado puede revertir la situación".

Se da la circunstancia de que el club había renovado a Abel Gómez recientemente: "Nunca estuvo dentro de nuestras opciones la destitución, el fútbol muchas veces viene de sorpresa, de golpe, y no solo ha sido por las derrotas sino por la actitud que se ha mostrado en alguna de ellas. Obviamente la confianza en el míster era íntegra y leal pero sí que es verdad que hemos visto que los jugadores muchas veces han tenido una actitud en el campo que no era la deseada y así se lo he hecho ver".

"Evidentemente -añade el presidente verdiblanco- quizá era el que menos culpa tenía pero también es verdad que la destitución era la única opción posible a día de hoy para intentar remover conciencias y es la que se ha llevado a cabo".

Miguel Ángel González subrayó que Abel Gómez se va dejando huella en el Atleti: "Totalmente. Aparte de la relación profesional que me unía a él, me unía una relación personal estupenda. Yo lo considero dentro de la gama de amigos. Imagínense lo difícil que ha tenido que ser para mí decirle que tiene que marcharse de este club. Además, él se marcha tal y como llegó, como un señor. Tenía un año renovado y quiero hacer constar que ha perdonado ese año de contrato. Se va cobrando hasta lo que ha trabajado, lo ha puesto muy fácil. No comparte pero sí entiende la decisión de la junta directiva y es de resaltar que entró y llegó como un señor del fútbol y se va como un señor del fútbol".

Ahora ya sin Abel al frente, el objetivo del Sanluqueño es el mismo, la permanencia: "Seguimos sin estar en descenso gracias a los resultados de terceros, tenemos que intentar no entrar en esos puestos y para eso hemos entendido que cambiar de míster era la única forma de revertir la situación, que entrara una nueva persona con otra forma de proceder. Ni mejor ni peor, simplemente distinto. Tenemos una plantilla para permanecer en Segunda B y estamos convencidos de que el objetivo se va a conseguir. Aquí no hay otra".

La primera prueba de esta etapa ya sin Abel Gómez en el banquillo llegará el próximo domingo en el partido contra el Real Murcia en El Palmar, fijado a las 18:00 horas.