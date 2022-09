El Rota firma al futbolista que despidieron... durante una barbacoa

Dicen que en el fútbol está todo inventado, pero lo cierto es que el mundo del balompié no deja de sorprender. Episodios como el frustrado fichaje de David de Gea por el Real Madrid por el error en el fax en aquel mercado de verano de 2015 o el más reciente protagonizado por el presidente del Rayo Vallecano y el representante de Raúl de Tomás, que acabaron a tortas, han dado la vuelta al mundo.

Ahora, hay otro capítulo que se puede añadir a esta lista. Lo ha protagonizado el futbolista roteño Francisco Javier Zafra, exjugador del Xerez DFC y Algeciras entre otros equipos. El atacante firmó a principios de verano en el Penya Independient, club del que se fue a mitad de la temporada pasada para recalar en el Gerena. Zafra, hijo del mítico delantero de Cádiz y Betis, recaló de nuevo en la isla ibicenca junto al meta Isi Jareño y el delantero jerezano Borja.

Mi conciencia está tranquila.Seguire disfrutando dónde me dejen hacerlo. 😉😉 pic.twitter.com/l39zIycHPf — J. ZAFRA (@jzafra_7) September 5, 2022

Días antes del inicio del curso liguero, el club le comunicaba a Zafra que no contaba con sus servicios. Hasta ahí, nada que se salga de lo habitual en estas categorías. La sorpresa para el futbolista fue que la comunicación se le hizo durante una barbacoa que celebraba el equipo para estrechar lazos de cara al inminente inicio.

El futbolista, obviamente, no salía de su asombro: "Bueno, pues a 6 días de empezar la liga, sin motivo alguno, el club me dice que no cuenta conmigo. Una decisión inexplicable, y me lo comunican en medio de una barbacoa de equipo (surrealista). Quien me conoce sabe que esto nunca me ha pasado en 15 años. En fin, la vida sigue, y a la larga pone a cada uno en su lugar. Yo seguiré disfrutando del fútbol en otro sitio", compartió en una red social que, enseguida, se llenó de mensajes de ánimo.

En efecto, al delantero no le ha costado mucho encontrar nuevo acomodo y se ha enrolado en las filas del CD Rota, club que ya le ha tramitado la ficha y con el que puede debutar este mismo domingo contra el Ciudad de Lucena.