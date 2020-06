José Romero, capitán del Atlético Sanluqueño, ha completado su decimotercera temporada en el equipo verdiblanco. El central, fijo en las alineaciones para todos los entrenadores que han pasado los últimos años por el club de El Palmar, aboga por dar protagonismo a la cantera, "una de las mejores de Andalucía y de España" y apunta que para la próxima temporada hay "mucha incertidumbre" a causa del coronavirus y el formato por el que se optará finalmente.

-¿Qué tal ha pasado el confinamiento? ¿Y salir de nuevo a la calle?

-El confinamiento bien, haciendo el trabajo que nos había mandado Manolo, el preparador físico, y matando el tiempo como buenamente se podía, viendo alguna serie. Y ahora con la vuelta a la calle, con tranquilidad por la situación que estamos viviendo. Bien.

-Lleva 13 temporadas en el Atleti entre dos etapas diferentes. ¿Cómo resumiría su dilatada carrera deportiva?

-De mi trayectoria en el Atlético Sanluqueño, pues que empecé desde muy joven. Debuté con el equipo siendo juvenil de segundo año. He tenido la suerte de jugar cuatro liguillas y ascender en tres de ellas. Estoy muy contento por todo lo que he vivido en el Atlético Sanluqueño, en el equipo de mi pueblo.

-¿Cómo ve la próxima temporada?

-Para la próxima temporada, mucha incertidumbre, van a cambiar muchas cosas, el formato de los grupos, por ejemplo. Habrá que esperar un poquito a ver qué pasa con todo.

-A pesar de ser un defensa central, hace bastantes goles. ¿Qué se siente?

-Sí. A pesar de ser defensa central, la verdad es que me gusta ir bastante al ataque yendo al balón parado. Se siente algo muy bonito cuando haces un gol y ayudas a tu equipo a conseguir una victoria o un empate. Un jugador siempre intenta jugar los máximos minutos posibles y ayudar al equipo para conseguir los objetivos colectivos y los individuales.

-¿Qué significa para José Romero seguir jugando con Dani Güiza?

-Un privilegio. Poder jugar con Güiza es un privilegio. La verdad es que ha sido un jugador espectacular y sigue siéndolo. Y como persona es de diez, una persona increíble y un gran compañero. Para nosotros es una persona muy importante dentro del vestuario.

-¿Qué descenso a Tercera le ha marcado deportivamente? Y de los ascensos, ¿con cuál se queda?

-Los dos me dolieron. Son experiencias que no le gusta vivir a ningún futbolista. No podría elegir uno. Son experiencias amargas. De los ascensos, es difícil quedarse con uno. Para mí, los tres han tenido algo bonito y no sabría decir con cuál quedarme.

-Ha crecido en la cantera del Atlético Sanluqueño. ¿Como la ve?

-Tenemos una de las mejores cantera que hay en Andalucía e incluso de España. Se está trabajando bastante bien los últimos años. Tenemos al juvenil en División de Honor y nos va ayudar mucho. Me da mucha alegría ver jugadores de la cantera y de Sanlúcar entrenar con el primer equipo. Ese ADN de jugadores de Sanlúcar no deberíamos de perderlo nunca en el primer equipo y apostar lo máximo posible por esos jugadores, que también se merecen esa oportunidad de poder debutar en el primer equipo de su pueblo.

-Ha jugado contra muchos equipos vistiendo la camiseta verdiblanca en 2ª B, 3ª y Primera Andaluza. ¿Cual le ha sorprendido más?

-He jugado contra muchos equipos, pero yo me quedaría más con los estadios. Poder jugar en Carranza, Mendizorroza, la Nueva Condomina, Cartagonova, El Arcángel, el Nuevo Colombino... Me quedo con esa oportunidad de poder jugar en estadios de Primera División aunque ahora mismo esos equipos no lo estén.

-¿Que significaría para usted volver a la competición sin aficionados en la grada?

-Jugar sin aficionados no le gusta a ningún deportista, y menos a un futbolista que tiene a su afición arropándote. Hay que adaptarse a la situación que estamos viviendo y esperemos que esto pase lo antes posible para que nuestros aficionados puedan volver al estadio.

-¿Qué valoración puede hacernos Abel Gómez y Romerito?

-Abel Gómez es un gran entrenador. La pena es que el equipo entró en esa racha de seis derrotas consecutivas, pero hizo un trabajo muy bueno. El equipo no estuvo en ningún momento en plaza de descenso y toda la temporada prácticamente estuvimos en una zona cómoda. A Romerito no tengo la suerte aún de conocerlo, sólo entrenamos una semana y no hubo tiempo a nada. Como compañero sí lo conozco y la verdad que es un tío que va de frente y te dice lo que piensa. Nos va a venir muy bien.