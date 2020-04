Romerito: "No sé si podremos acabar la temporada"

Antonio Manuel Ruiz 'Romerito', técnico del Atlético Sanluqueño, llegó en sustitución de Abel Gómez la misma semana en la que se decretó el Estado de Alarma en todo el país, por lo que ni siquiera ha podido debutar en el banquillo verdiblanco. El preparador sevillano no tiene claro que se pueda reanudar la temporada a cuenta del coronavirus COVID-19.

-¿Como está llevando estas semanas sin fútbol?

-De la mejor manera que se puede, viendo muchos partidos y también jugadores. Me he leído además un par de libros y viendo también series. Estar encerrado en casa te da tiempo para muchas cosas.

-Ha tenido un comienzo inusual con apenas dos entrenamientos en el Sanluqueño.

-Pues sí. Entrenamos cuatro días y es verdad que así es difícil conocer la plantilla. Me sirvó para ir viendo más o menos cómo es cada futbolista, pero no hemos tenido mucho tiempo, aunque a algunos ya los conocía de haber jugado con ellos. El miércoles de la semana pasada hicimos un poco de cohesión de grupo a través de una videollamada y este miércoles hacemos otra. Al margen, el trabajo de preparación física que se les manda y que lleva Manolo.

-Dijo en la rueda de prensa de su presentación que volver a Sanlúcar y al Sanluqueño era muy especial. ¿Está deseoso de volver a reencontrarse con la afición?

-Tengo muy buen recuerdo de lo que es la afición y de aquel año de Segunda B. Hicimos un año bueno consiguiendo la permanencia holgadamente y la afición siempre estaba de diez. Reencontrarme con los aficionados de nuevo sí que tengo ganas, pero con este tema de la pandemia no sabemos cuándo será la vuelta.

-En su etapa como jugador del Sanluqueño marcó cuatro goles: al Lucena, San Fernando, UCAM y San Roque de Lepe. ¿Con cuál se queda?

-Con el del UCAM Murcia porque fue la primera y la única victoria fuera de casa, fueron tres puntos que nos vinieron muy bien ante un rival y en un campo muy complicados.

-En su carrera como jugador nunca ha jugado en Tercera, pero viene de entrenar al CD Rota ¿Cree que hay mucha diferencia?

-La Tercera creo que es la única categoría que no he pisado como jugador junto con la de División de Honor. Cuando avanzas una división hay un salto grande y hay que adaptarse lo antes posible, aunque el fútbol es el mismo en todas las categorías. La diferencia está en los jugadores. Los del Sanluqueño son profesionales y el trato con el futbolista ha de ser distinto. La Segunda B es profesional y tienes más fácil trabajar porque los jugadores están dedicados al cien por cien al fútbol, cosa que no ocurre en categorías más modestas.

-Ya volviendo al presente, las noticias sobre la pandemia son preocupantes. ¿Cree que acabará la temporada?

-No lo sé, la verdad. Volver a la rutina habitual será complicado y más en las categorías inferiores. En Primera y en Segunda puede haber un control mayor porque económicamente se lo pueden permitir. Las sugerencias que han hecho de cómo se debería regresar a los entrenamientos creo que va a ser complicado cumplirlas para muchos clubes de Segunda B. Somos 80 equipos y el coste económico es enorme, más el que está suponiendo no tener ingresos por publicidad o los partidos.

-Ha jugado en el Xerez CD y en el Xerez DFC. ¿Cómo los ve?

-El Xerez CD es el equipo que a nivel profesional me lo dio todo y uno no quiere verlo como está sufriendo. La situación aquí en Jerez es complicada. Hay dos equipos y un distanciamiento entre las dos aficiones que no debería ser así porque tendría que ser un mismo sentimiento. Está sufriendo muchísimo en el tema económico y veremos este año cómo termina la cosa para ver qué pasa con el club. Y al Xerez Deportivo Fútbol Club le veo con muchas opciones de jugar la liguilla de ascenso, tiene muy buen equipo. Hay siete equipos para cuatro puestos y es uno de los favoritos. Serio candidato para jugar la liguilla. Después, ascender es más complicado porque depende de los emparejamientos.