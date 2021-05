El Sanluqueño despide la temporada con derrota en Linarejos (1-0)

El Atlético Sanluqueño se despidió de la temporada con una derrota por 1-0 frente al Linares Deportivo, que consiguió hacerse con el primer puesto del grupo IV y por lo tanto tendrá una ventaja importante en el play-off de ascenso a Segunda División que jugarán en Extremadura.

El choque en Linarejos comenzó con acercamientos por parte de ambos equipos, pero sin ocasiones realmente peligrosas para poner el primero de la mañana, aunque era el conjunto local el equipo que más balón tenía y el que más veces pisaba el área contraria.

A pesar de que era el Linares el que trataba de llevar el dominio del partido, conscientes de que eran los únicos que se jugaban algo, la más clara y peligrosa fue para el Sanluqueño en el 32 de partido en un buen disparo de Edu Oriol desde la frontal del área. Pero si bueno fue el disparo, la parada del meta Razak fue aún mejor.

No se quedaría atrás el equipo local y tendría la réplica en la siguiente jugada por mediación de Toni García, pero el disparo del jugador azulillo fue a las manos de Isma Gil.

Sin más se llegó al final de los primeros 45 minutos de un partido donde apenas pasaban cosas. Tenía el control del partido el Linares, pero no creaba demasiado peligro de cara a la portería que defendía Isma Gil. Buena defensa del Atlético Sanluqueño en esta primera mitad.

Por su parte, los de Pedro Buenaventura no se sentían incómodos con el balón en los pies. Cada vez que pisaban área rival dejaban la sensación de que algo podía pasar. De hecho la más clara fue para el equipo verdiblanco, pero el marcador no se movió en este tramo.

Sí se movió al comienzo de los segundos 45 minutos. El equipo local se adelantó en el marcador en el minuto 47 por mediación de Hugo Díaz tras un centro colgado al área y ahí estaba el delantero azulillo para meter el pie y poner el 1-0 en Linarejos.

Trataba el Sanluqueño de no perderle la cara al partido, pero los minutos pasaban y no concretaba ocasiones claras para poner la igualada en el luminoso. No las tenía el Sanluqueño y tampoco el Linares Deportivo, consciente de que la victoria y el resultado del partido del UCAM Murcia le valía para ser el primero de grupo.

Al igual que en la primera mitad, esta segunda parte tampoco destacó por las ocasiones de peligro, prácticamente inexistentes. Sin embargo, el Linares Deportivo aprovechó la más clara que tuvo para llevarse el partido.

A pesar de la derrota del Atlético Sanluqueño no fue un mal partido de los verdiblancos, pero le faltó algo más en ataque para intentar al menos sacar un punto de su visita a Jaén. El próximo partido oficial del Atlético Sanluqueño será ya la próxima temporada en la Primera División RFEF, casi nada.