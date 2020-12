El Sanluqueño empata a cero con el Tamaraceite en un partido de pocas ocasiones

Se enfrentaban en El Palmar dos de los equipos que mejor trabajados están defensivamente de todo el grupo, y se acabó notando en el resultado del partido. Empezó el Atlético Sanluqueño con la idea de llevar la iniciativa del partido, pero no le duró mucho al equipo de Romerito. Kevin Bautista estuvo a punto de adelantar a su equipo en los primeros minutos de juego pero su cabezazo se marcharía rozando el palo de la portería canaria. De las pocas ocasiones que se vería en la primera mitad, y en todo el partido.

Tendría una ocasión el Tamaraceite en el minuto 12 de juego, pero el disparo del jugador visitante salió mordido y atajó sin problemas Isma Gil. Prácticamente inéditos los dos porteros en la mañana del domingo en Sanlúcar. Empezaba el Tamaraceite a practicar su juego de tener la posesión del balón, pero no creaba peligro de cara a la meta sanluqueña. Partido sin dominador claro. Llegaba el Atlético Sanluqueño con peligro al área visitante pero sin claras ocasiones de gol, fallaba el último pase. La más clara para el Atlético Sanluqueño llegaría en el 37, a punto estuvo de marcar Edu Oriol, pero su disparo se marchó rozando el palo. No tendría el equipo de Romerito más ocasiones claras para adelantarse en el luminoso.

Se llegó al final de los primeros 45 minutos, donde ambos equipos no dispusieron de muchas ocasiones para irse con ventaja, más llegadas con peligro por parte del equipo local, pero solo eran eso, llegadas. No estaban acertados los jugadores sanluqueños en el último pase.

La segunda mitad sería un calco de la primera, apenas ocasiones claras de gol. Un disparo que se marchó alto del Facu Ballardo y un disparo de Quintero tras un centro que a punto estuvo de poner el 0-1 en el minuto 90 fue lo más destacado de la segunda parte de este partido. Un partido donde se vio un ritmo muy bajo y muchas imprecisiones, en el que las defensas se impusieron a los ataques.

Venía el Tamaraceite a El Palmar como el rival menos goleado del subgrupo con solo 3 goles en contra, para enfrentarse a un equipo como el Sanluqueño, que si se caracteriza por una cosa esta temporada es por la solidez defensiva que están mostrando. Con estos condicionantes, el resultado de 0-0 se podía esperar.

No tuvo su mejor mañana el conjunto de Romerito, donde se encontró con un muy buen rival que no lo puso nada fácil y que está llamando a la puerta para ser una de las revelaciones del grupo. Con este empate, el Atlético Sanluqueño suma un nuevo punto y ya son cuatro jornadas sin conocer la derrota, el punto sumado en la mañana del domingo y que hayan partidos aplazados, hace que el equipo de Sanlúcar siga en la segunda posición en la tabla.

El Sanluqueño se enfrentará en la siguiente jornada a un rival que está peleando por los mismos puestos como es el Cádiz B. Para este partido, Romerito contará con la sensible baja de Juanmi Carrión, que fue expulsado por doble amarilla cuando el encuentro ya iba a finalizar.