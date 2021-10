El Sanluqueño golea al Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco (3-1)

El Atlético Sanluqueño sumó una histórica victoria en El Palmar ante el filial del Real Madrid, al que goleó por tres goles a uno, volvió a ganar y a dejar una muy buena sensación. Con estos tres puntos, los verdiblancos son sextos con 15 puntos, a uno de la zona de 'play-off' de ascenso y ocho por encima del descenso.

El partido, al igual que el último en casa, no se le pudo poner mejor de cara al equipo verdiblanco, ya que los de Pedro Buenaventura se veían en el minuto 10 de partido por delante gracias al tanto anotado por Edu Oriol, gol que llegó tras el penalti cometido sobre Pelón. Sin embargo, la alegría no quedaría ahí, Edu Oriol volvía a llevar la euforia a El Palmar tras poner el 2-0 cuatro minutos más tarde, el disparo del lateral catalán se coló entre los tres palos tras tocar en en un defensor merengue. Estallaba El Palmar, y no era para menos, su equipo respondió ante todo un Real Madrid Castilla, que nada pudo hacer ante la efectividad verdiblanca.

La calidad que atesora este filial madridista se vio en el minuto 45 de la primera mitad, gran jugada de Arribas que acabó siendo derribado dentro del área, señalando el colegiado del encuentro la pena máxima. Sería el propio Arribas el que se encargó de transformar el lanzamiento de penalti para recortar distancias en el marcador.

Cualquier atisbo de dudas se disipó en el segundo tiempo, donde a pesar del buen inicio del Real Madrid Castilla, el Atlético Sanluqueño volvió a poner tierra de por medio en el minuto 61 gracias a Armental, que batió al meta merengue con un gran disparo.

El Atlético Sanluqueño podría haber ampliado el marcador en estos segundos 45 minutos, sobre todo a través de Dani Güiza, que tuvo dos claras ocasiones para haber puesto el cuarto en el luminoso de El Palmar. Un Dani Güiza que hizo historia en este duelo al cumplir 100 partidos vistiendo la camiseta de su Atlético Sanluqueño.