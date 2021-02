El Sanluqueño cae goleado frente a la Balona en otro mal partido (0-4)

Cuatro son los partidos seguidos que lleva el Sanluqueño perdiendo y cuatro los goles que le cayeron al conjunto verdiblanco por parte de la Balona en su visita a El Palmar, en otro mal partido de los jugadores verdiblancos y con fallos que acabaron siendo decisivos.

El partido no pudo comenzar peor para los intereses del equipo de Romerito, que veía como en el minuto cuatro el colegiado señalaba penalti del portero Isma Gil sobre Iván Martín. Antoñito fue el encargado del lanzamiento desde los 11 metros y no falló para adelantar el conjunto de La Línea de la Concepción en el minuto 5 de partido. Otro partido más, un fallo del Sanluqueño acababa siendo decisivo, y no sería el último.

En el 23' de partido llegó la jugada que marcaría el resto del choque y en otro fallo del equipo local. Theo García veía la segunda cartulina amarilla después de haber visto la primera tan solo tres minutos antes. El gaditano saltó con el codo golpeando a un jugador visitante y el árbitro le mostró el camino del túnel de vestuarios, expulsión clara del centrocampista que dejaba a su equipo todo lo que quedaba del encuentro con uno menos.

Volvería la Balona a dar un golpe en la mesa en el minuto 34 cuando Iván Martín ponía el segundo tras una jugada ensayada. El delantero balono remató solo para darle más ventaja a su equipo. Necesita mejorar muchísimo la concentración el Sanluqueño en el aspecto defensivo, donde a principio de temporada era de los equipos más fiables. Lo mejor para el equipo de Sanlúcar era que llegara el descanso, estaba tumbado en la lona. Muy mala primera parte del Atlético Sanluqueño volviendo a tener fallos imperdonables que La Balona supo aprovechar a la perfección, seguía siendo el Sanluqueño de los últimos partidos y no el Sanluqueño de principio de temporada.

La segunda mitad comenzó con la esperanza por parte del equipo de Romerito de meterse en el partido y tuvo la oportunidad en el 49' cuando el colegiado decretó penalti por mano de los visitantes. Diego Cervero tomó la responsabilidad y Nacho Miras le adivinó la intención al ovetense. Con el 1-2 se podría haber visto otro partido pero eso forma parte del fútbol ficción. No era el día tampoco, no le salía nada al equipo sanluqueño, que veía como ocho minutos más tarde, en el 57, Koroma volvía a poner tierra de por medio y dejar sentenciado el encuentro, si no lo estaba ya. 0-3 en el marcador y el Sanluqueño se daba por vencido.

No quedaría ahí el resultado y en el 61 Luis Alcalde marcaba el gol de la mañana con un gran disparo desde fuera del área que batía a Isma Gil para poner el 0-4 definitivo.

Necesita mejorar mucho el Atlético Sanluqueño y no cometer tantos fallos que al final acaban siendo decisivos. Con esta derrota ante otro rival directo, el Sanluqueño cae hasta el 5º puesto y la Balona ocupa el 4º, y con un partido menos, por lo que el equipo de Sanlúcar tiene que empezar ya a volver a ser el que era si quiere seguir mirando hacia arriba y no hacia abajo.

Romerito se mostró muy dolido después del partido: "A mí esto me duele mucho, me duele el Sanluqueño, la imagen, el escudo, me duele todo, asumo mi responsabilidad, pero los jugadores también tienen que asumir la suya, no podemos permitir la situación en la que estamos".