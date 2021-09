El Sanluqueño logra la primera victoria de la temporada

El Atlético Sanluqueño sumó su primera victoria de la temporada tras imponerse al Sevilla Atlético en El Palmar por 1-0 gracias al gol de cabeza de Toni García, en un partido donde los jugadores de Pedro Buenaventura volvieron a estar muy sólidos en defensa y, lo más importante, acertados en ataque para empezar a sumar de tres.

El partido en El Palmar no pudo comenzar mejor para los intereses verdiblancos, ya que en el cinco de la primera parte ya se veían por delante en el luminoso de El Palmar gracias al testarazo de Toni García tras un buen centro de Javi Navarro, que debutaba con la camiseta del Atlético Sanluqueño y que causó sensación, siendo de los mejores de todo el partido.

No se conformó el Atlético Sanluqueño con el 1-0 y siguió buscando el segundo en los minutos posteriores, estando cerca de llegar en varias ocasiones. Primero por mediación de Javi Navarro, pero el centro del extremo catalán no encontró rematador, y segundo por mediación de Diego Cervero tras un remate de tijera del delantero ovetense que no encontró portería.

Tras un revolucionado inicio de los verdiblancos, el Sevilla Atlético comenzaba a calmar el encuentro y a intentar llegar con peligro a la meta que defendía Isma Falcón, sin llegar a poner en apuros al portero gaditano, que atrapaba sin problemas los disparos visitantes.

El comienzo de la segunda parte ya dejaba claro lo que iba a ser estos segundos 45 minutos, con un Sevilla Atlético totalmente lanzado en ataque en busca del gol que le permitiese empatar el choque y llevarse un punto de su visita a Sanlúcar.

A pesar de ser el conjunto hispalense el que llevaba el peso del ataque en esta segunda parte, el Atlético Sanluqueño también contó con ocasiones muy claras de gol para ampliar la ventaja, sobre todo a través de Javi Navarro, el hombre más peligroso de todo el partido.

Tendría una el conjunto de Paco Gallardo en el último minuto del añadido tras un buen disparo, saliendo finalmente rozando el larguero, para alegría de la afición verdiblanca.

Con esta victoria, el Sanluqueño se sitúa en la séptima plaza con 5 puntos y junto al Nástic son los dos únicos conjuntos que todavía no han encajado un gol.