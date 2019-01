El Sanluqueño pierde y cae a puesto de promoción de permanencia (1-0)

El Atlético Sanluqueño sufre su segunda derrota consecutiva y pierde en la Nueva Condomina ante un rival que a pesar de las ausencias fue superior. El equipo de Rafa Carrillo apenas tuvo opciones en ataque y solo alguna acción de Güiza con Mawi, pero apenas inquietó a un equipo como el grana, que gana y sigue sufriendo la desbandada de jugadores. A pesar de todo, los de Herrero ganan a un demasiado bisoño Sanluqueño que nunca creyó que pudiera ganar en Murcia y con la derrota, el Atleti se coloca en puesto de promoción de permanencia.

Primera mitad donde el Real Murcia comenzó mandando y donde los de Sanlúcar se dejaban llevar, estaba claro lo que Rafa Carrillo, técnico del equipo andaluz, quería: los verdiblancos se dejaban dominar y hacían que un Murcia muy cambiado respecto a otros encuentros, sobre todo por la desbandada de jugadores que ha habido, tuviesen que llevar el peso del partido. Los granas eran pacientes, tenía el cuero, pero su control era muy vertical, el Sanluqueño apenas sufría y aunque no conseguía tener posesión ni unas salidas claras, lo que pretendía de no pasar agobios lo estaba consiguiendo.

Dani Güiza pedía a su técnico que su equipo saliese más y además el que fuera internacional español se lo exigía cada vez con más vehemencia, pero el Atleti estaba bien parapetado atrás. Josema y Santi Bernal, dos canteranos a los que Herrero ha tenido que dar la alternativa, jugaban rápido, se desmarcaban pero apenas tenían incidencia en el juego, sobre todo porque Misffut y Del Moral estaban cortocircuitando el juego del equipo grana. El encuentro cumplía minutos, y lo que estaba claro es que si el equipo verdiblanco no tenía ningún descuido a los murcianistas les iba a costar mucho hacer un gol, y ya no marcar sino rondar la portería defendida por Dani Barbero.

En el minuto 28 el equipo murciano pudo marcar, mala cesión de la defensa visitante y el cuero se lo queda Josema que no se lo piensa y dispara fuerte pero centrado, parando Dani Barbero. El encuentro estaba abriéndose e incluso el Sanluqueño por mediación de Güiza en minuto 30 dispara muy desviado un saque de esquina ejecutado por Abel Gómez. El partido no tenía síntomas de volverse loco, ambos equipos muy pacientes y además sin meterle rapidez a las acciones, las defensas de uno y otro equipo no pasaban apenas apuros.

El equipo de Rafa Carrillo, conforme fueron pasando los minutos, comenzaba a soltarse más y los visitantes tuvieron su mejor ocasión en el minuto 38, en un balón de Del Moral por banda y cuando su pase a Mawi parecía que podía suponer el 0-1, Charlie Dean interceptaba el pase dejando todo en nada.

La primera mitad terminaba con un conjunto de errores de los dos equipos, apenas habían más de tres pases por ninguno de los dos conjuntos y todo era un despropósito que el colegiado valenciano decidió cortar con el cumplimiento de los cuarenta y cinco reglamentarios.

El Sanluqueño salió mejor en el segundo acto, atacando y además tocando con criterio el cuero. Una apuesta más valiente de los verdiblancos que lo intentaron por mediación de Mawi desde la frontal en el minuto 49, disparo raso por bajo ajustado al palo que hizo que Mackay tuviese que desviar a córner de manera felina. Fueron solo los primeros minutos, pues el Real Murcia se hizo con el control, comenzó a tocar a tener la posesión, pero era más de lo mismo de lo que había pasado en el primer acto, sin peligro, sin llegadas y sin maldad de cara a puerta.

El Sanluqueño aguantaba bien y además tenía alguna que otra ocasión clara, siempre el hilo conductor era un Güiza muy batallador, que volvía hacer una jugada en el minuto 63, pase a Mawi que dispara con peligro pero la zaga murciana envía a córner. El encuentro se desataba porque el Murcia también quería y necesitaba marcar, Manel en el minuto 70 disparaba con todo a favor al poste. El Sanluqueño sufría y veía como en un córner en el minuto 74 lanzado por Miñano lo remata al fondo de las mallas Charlie Dean.

El partido en los últimos minutos era otro, el Sanluqueño ya no se aguantaba atrás y el Murcia quería matar el encuentro y apunto estuvo en el minuto 79 por mediación de Chumbi, el gol del delantero grana fue anulado por posición incorrecta. Al Sanluqueño le costaba cambiar el rol de estar aguantando a tener que irse en los últimos minutos a llevar la iniciativa.

El Atleti convirtió el encuentro en un correcalles, el esférico iba de un lado a otro, pero las ocasiones caían todas del lado grana. Manel en el 88 recibe un balón desmarcado y dispara por bajo parando Barbero, acabando el partido sin que el Sanluqueño pudiera evitar una nueva derrota.