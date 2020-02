El Sanluqueño presenta a Adrián Sánchez y Carlos Quintana

El Atlético Sanluqueño ha presentado a dos de sus adquisiciones en el mercado invernal, Carlos Quintana y Adrián Sánchez, en un acto celebrado en las instalaciones de Sanlúcar Fish Spa.

Carlos Quintana López, que viene cedido por lo que resta de temporada de Las Palmas Atlético, es natural de Las Palmas de Gran Canaria, mide 1,79, tiene 21 años y su demarcación es la de defensa central. Se formo en la cantera de Las Palmas, jugando en el Unionistas de Salamanca y volviendo al filial.

El central canario aseguraba en su presentación que antes de firmar habló con Peli: "Me hablo muy bien del club". Además, ya jugó en El Palmar con Las Palmas Atlético en la vuelta de la segunda eliminatoria de ascenso de la temporada 15/16. "Me acuerdo de aquel partido, estaba en el juvenil y el entrenador me dijo que estaba convocado para venir aquel día a Sanlúcar, jugué de lateral derecho y comprobé que la afición apretaba de lo lindo. Vengo para crecer y ayudar al equipo para que consiga la permanencia".

Por su parte, Adrián Hernández Socorro, también natural de Las Palmas de Gran Canaria, mide 1,82, tiene 27 años y su demarcación es delantero centro. Procede del Barakaldo, aunque se formó en la cantera de la UD Las Palmas jugando después en el Atlético Baleares, Burgos Estrella CF y volviendo al filial amarillo.

Adrián comentaba que "estoy contento por venir al Atlético Sanluqueño, conozco a Abel Gómez y me han acogido muy bien. He debutado con el equipo sin suerte ya que me enseñaron la primera tarjeta amarilla, me defino como un jugador de área y corpulento. Tengo que trabajar para ganarme el puesto y el pasado domingo Abel Gómez me dejo algunos minutos de rodaje".

El punta aseguró que jugar con Dani Güiza "es un lujo" y de la ciudad dijo que "es un pueblo acogedor y eso ha contado a la hora de venirme aquí, además del proyecto deportivo".