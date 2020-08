El Sanluqueño presenta su nueva equipación para la temporada 20-21

El Atlético Sanluqueño presentó la equipación de la temporada 2020-21 en el salón Don Benigno de Bodegas Barbadillo, acto que contó con la presencia de Miguel González Saborido, presidente del Atleti; Esther Gutiérrez, directora de marketing y comunicación de Bodegas Barbadillo; y Francisco San Nicolás, delegado de Deportes del Ayuntamiento de Sanlúcar.

El protocolo sanitario por el coronavirus limitó el aforo en las instalaciones de Barbadillo, que cumplirá 27 temporadas patrocinando al equipo de Sanlúcar. Acudieron a la presentación representantes de distintos colectivos, entre ellos de la Real Sociedad de Carreras de Caballos, cuyo logotipo del 175 aniversario luce en el frontal de la camiseta. Los socios no pudieron asistir y en representación de todos ellos lo hizo el número 1, Antonio Rodríguez.

José Romero -capitán del primer equipo-, el canterano David Vidal, Theo y Nura fueron los modelos que lucieron la primera equipación, la ropa de paseo y la de entrenamiento. La segunda equipación será presentada en la asamblea de socios que el Atlético Sanluqueño celebrará el jueves 13 de agosto en El Palmar.

Para Miguel González Saborido, presidente del Sanluqueño, fue "un día inolvidable" y estaba "muy contento tanto por la recepción por parte de Barbadillo como por parte de la representación municipal que ha estado acompañándonos en el evento y los patrocinadores que han venido. Para nosotros es todo un honor poder presentar esta camiseta, a pesar de la sobriedad que marcaba el evento por el protocolo sanitario, y a la gente le ha encantado el diseño, esperamos que al socio también le guste, que al aficionado y a quien sea simpatizante del club también le guste y lo más importante, que la podamos disfrutar este año en El Palmar".

Sobre el diseño de la camiseta, el máximo mandatario del Atleti dijo que "hemos hecho una camiseta con la intención de volver al pasado, rememorar lo que era ese Sanluqueño antiguo, de garra, de coraje, de entrega, y eso es lo que se ha pretendido con la camiseta. Creo que ha quedado bastante bonita, sencilla, que era lo que perseguíamos y pretendíamos".

La segunda equipación se conocerá en la asamblea del día 13: "Vamos a presentar los presupuestos de este año, una serie de modificaciones de los estatutos, queremos aprobar el código interno del club además de presentar oficialmente la segunda equipación en El Palmar. Como el socio no ha podido estar aquí por el tema del COVID, si se me permite la expresión, queríamos tener ese detalle para que ellos también puedan ser partícipes y protagonistas de la presentación, aunque sea de la segunda equipación, en El Palmar".

Será la segunda asamblea tras la celebrada para aprobar las cuentas del pasado ejercicio: "Hubo un respaldo masivo de los socios. Se aprobaron las cuentas, que era lo prioritario, casi por unanimidad. Sentí el respaldo, sentí el cariño y se agradece, se nota y se ve que la gestión está gustando al socio, está siendo transparente".

Ahora ya pensando en el curso 20-21, el Atleti está, como todos los equipos y aficionados, al aguardo de noticias de la RFEF: "A la espera de que nos digan por parte de la Federación los protocolos a seguir y poco más, no puedo decir nada más porque no tenemos noticias nuevas. De momento nosotros tenemos planificado iniciar la pretemporada el día 26 o 27 y estamos a la espera de que si hay modificación, nos la digan".

José Romero, capitán del Sanluqueño, subraya que la nueva camiseta "es muy bonita y diferente a las que hemos tenido últimamente". El defensa está "con muchas ganas de volver a los entrenamientos, de que empiece a rodar el balón" aunque pide cuidado: "La pena es que está habiendo rebrotes, que la gente se conciencie de que esto no es ninguna tontería. Lo prioritario es salir de esta situación pero se está complicando la cosa, esperemos que podamos arrancar lo antes posible".

David Vidal, canterano incorporado al primer equipo del Atleti, fue el representante de la cantera en el acto: "Me enorgullece que me hayan elegido como jugador de la cantera y también pertenecer a la primera plantilla es un orgullo ya que es defender el escudo de mi ciudad". La pasada campaña, David logró el ascenso a División de Honor juvenil y espera el próximo curso "que los juveniles disfruten la División de Honor por mí ya que yo no voy a poderla jugar", ya que estará en el primer equipo y con la ilusión por bandera: "Esta temporada hay que aprender mucho sobre todo de jugadores como Güiza, Edu Oriol, Geijo, José, y afrontar la nueva categoría, trabajar y seguir trabajando".