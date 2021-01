El Sanluqueño busca la primera victoria del año en El Rosal

El Atlético Sanluqueño se enfrentará este domingo (15:45) al Cádiz B en El Rosal, en el encuentro correspondiente a la jornada 8 del subgrupo cuarto de la Segunda División B. Dicho partido, que se tendría que haber jugado el pasado 12 de diciembre, quedó aplazado por la aplicación del protocolo sanitario Covid 19 tras haberse conocido un positivo en la plantilla cadista. De esta forma, el equipo de Sanlúcar se ha llevado casi un mes sin competir, su último partido fue el 6 de diciembre, partido en el que empató en El Palmar a cero ante el Tamaraceite.

Cádiz B y Sanluqueño llegan a este partido con sensaciones distintas. El filial cadista, a pesar de haber comenzado bien la competición, lleva dos derrotas consecutivas, la última ante el Algeciras por 2-0, en otro encuentro que también se jugó en otra fecha distinta a la que estaba fijada. Sin embargo, una victoria el domingo les volvería a colocar en los puestos de arriba. Por su parte, el Atlético Sanluqueño lleva cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota.

Ambos equipos, Cádiz B y Sanluqueño, están separados en la clasificación por tan solo dos puntos, el equipo de Sanlúcar suma 12 puntos a estas alturas de competición y el filial amarillo cuenta con 10 puntos, una victoria de cualquiera de los dos equipos les volvería a colocar en puestos de ascenso. Cádiz B y Atlético Sanluqueño ya se vieron las caras en un amistoso en la pretemporada, donde el marcador, 0-0, reflejó la igualdad de los dos equipos.

El equipo de Romerito llegará a este partido con la única baja por sanción del lateral izquierdo Juanmi Carrión, el de Chiclana es un jugador muy importante para Romerito, estando en todos los onces titulares hasta la fecha. Todo hace indicar que Álex Cruz ocupará su puesto en el once, la única duda es saber si el técnico alineará tres centrales para jugar con dos carrileros o no tocará el esquema y seguirá jugando con dos centrales, que serán José y Javi Barrio.

A pesar de que este parón ha cortado la buena dinámica que llevaba el club sanluqueño, ha servido también para recuperar a jugadores importantes que se encontraban con molestias. Además, Marc Caballé, otro jugador importante que se perdió varios partidos por lesión, ya se encuentra entrenando con el grupo y podría disponer de minutos en el encuentro del domingo. Un jugador que sí se perderá el encuentro será Peter, el jugador del Cádiz B y ex del Atlético Sanluqueño no podrá enfrentarse a su ex equipo tras haber sido expulsado en la derrota de su equipo frente al Algeciras. Un Peter que ya sonó para volver a jugar en el Sanluqueño durante el mercado de verano. Su nombre volverá a estar presente en este mercado invernal.